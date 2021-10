Pierwszy taki sukces od czterech lat. Polacy zagrają na mistrzostwach świata

To jeden z największych sukcesów polskich graczy w ostatnich latach. ENCE z Polakami na pokładzie doskonale radzi sobie na IEM Fall 2021 – turnieju kwalifikacyjnym do PGL Major Stockholm. Europejski skład dzięki zwycięstwu w ćwierćfinale zagwarantował sobie awans na mistrzostwa świata.

Znakomita forma na IEM Fall 2021

Awans na PGL Major Stockholm był już niemal pewny wraz z wejściem do fazy play-off IEM Fall 2021. By jednak być 100% pewnym, Polacy i ich drużyna musieli wygrać ćwierćfinałowe spotkanie z G2 Esports. Rywalizacja była bardzo zacięta, potrzebowano trzech map do rozstrzygnięcia tego pojedynku. Najwięcej dramaturgii pojawiło się na trzeciej lokacji, gdzie rozegrano aż dwie dogrywki. Ostatecznie ENCE zwyciężyło na Duście2 22:18, a w rezultacie 2:1 w mapach i dzięki temu przeszło do półfinału.

Ekipa Polaków na razie doskonale sobie radzi na IEM Fall 2021. Na początku wygrała grupę, teraz awansowała już do półfinału, gdzie zmierzy się dzisiaj z Astralis. Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:15, transmisja odbędzie się na kanale ESL na Twitchu. Zespół aktualnie ma zapewne chrapkę na więcej – awans do finału, a może zwycięstwo w całym turnieju. W starciu z Duńczykami nie są bez szans – w końcu wygrali ostatnie spotkanie między tymi dwoma drużynami.

Warto również zwrócić uwagę na dyspozycję Polaków. W spotkaniu ćwierćfinałowym pierwsze skrzypce odegrał Paweł "dycha" Dycha. 24-latek był najlepszym graczem na serwerze, poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Na decydującej mapie – Duście2 – rolę lidera przybrał zaś Olek „hades" Miśkiewicz, który z 29 fragami był pewnym punktem drużyny.

Polacy jadą na Majora

ENCE jest akutalnie w gronie czterech, najlepszych drużyn IEM Fall. Oznacza to, że otrzyma minimum 2031 punktów RMR. Taka nagroda gwarantuje im obecnie 6. miejsce w rankingu RMR dla Europy. Jeśli europejski kolektyw wygra cały turniej, to wskoczy na 5. miejsce. W kontekście Majora to jednak nic nie zmienia, bowiem w obu przypadkach ENCE trafi do fazy "Challenger". Najlepsze trzy zespoły Europy zaś otrzymają status "Legend", dzięki czemu przystąpią do Majora jako ostatnie.

Do historyczna chwila dla Polski. W ostatnich latach oglądanie Polaków na Majorze należało do rzadkości. Podczas ostatniej takiej imprezy – StarLadder Major Berlin – oglądaliśmy Filipa "NEO" Kubskiego w barwach FaZe. Polak jednak został transferowany do drużyny, która miała już zapewnione miejsce na Majorze. W przypadku dychy i hadesa mówimy o awansie do turnieju drogą kwalifikacyjną. Ostatnim Polakiem, któremu udało się tego dokonać był Paweł "Innocent" Mocek, jeszcze w barwach PENTY Esports w 2017 roku.

