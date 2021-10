Nowa przygoda Molsiego. Dołączy do zagranicznej organizacji

MOLSI ostatnio grał w barwach Vodafone Giants. Teraz dołącza do nowej drużyny, ponownie zagranicznej, by walczyć o swoją karierę w VALORANCIE. Jego zespół – LDN UTD – ostatnie tygodnie również nie zalicza do udanych.

Nowe rozdanie

To będzie czwarta przygoda MOLSIEGO z zagranicznym klubem. Co ciekawe, Łącki w VALORANCIE grywał tylko dla organizacji spoza Polski, a także głównie z obcokrajowcami w składach. Najdłużej zagrzał miejsce w Entropiq – łącznie przez cztery miesiące występował w zielono-czarnych barwach. Epizody w Team Finest i Giants Gaming wynosiły już zaledwie dwa miesiące.

Dla MOLSIEGO to nowy etap w karierze, po dłuższym czasie na bezrobociu. Obecnie scena VALORANTA jest jednak specyficzna – zespoły z niższych półek nie mają tak wiele turniejów do rozegrania. Jeśli gracz przegapi okres kwalifikacji do turnieju rangi Masters, musi czekać długie tygodnie na kolejną szansę wskoczenia na karuzelę transferową. MOLSIEMU udało się to dopiero jesienią.

- Ofert nie było zbyt wiele. Myślałem o grze z Polakami w Valoranta ale patrząc, że najlepsi polscy gracze są obecnie związani z inną organizacją zrezygnowałem, gdyż nie chciało mi się tworzyć polskiego składu od podstaw. Co do powrotu do CS'a często o tym myślę, często oglądam mecze Polaków i emocje które mi towarzyszą powodują chęć powrotu do gierki - mówi zawodnik w rozmowie ze Sport.pl.

Czas na nową przygodę

Polak dołącza tym samym do LDN UTD. To brytyjska organizacja, która nie posiadała dotychczas stałego składu. Ich ostatni występ notowany na platformie vlr.gg miał miejsce w lipcu. Można więc powiedzieć, że również dla LDN UTD jest to otwarcie nowego etapu.

Na razie nie znamy daty debiutu MOLSIEGO w nowych barwach. Zapewne stanie się to w którymś z mniejszych turniejów, które są co jakiś czas organizowane na terenie Europy. W jednym z nich Polak miał ostatnio przyjemność rywalizować – to turniej kwalifikacyjny do LVP – Rising Series. Wraz ze swoją tymczasową drużyną – Lithuanian United – wygrał kwalifikacje i awansował do etapu głównego. Co ciekawe, udało się to również m.in. polskiej drużynie ownage.

