Cristiano Ronaldo z nieziemską kartą w FIFA 22. Jest niezwykle trudna do zdobycia

Cristiano Ronaldo został nazwany piłkarzem września w Premier League. Nic w sumie dziwnego. Portugalczyk w trzech meczach zdobył trzy bramki. W bezpośredniej rywalizacji po nagrodę pokonał takich piłkarzy jak Mohamed Salah czy Joao Cancelo. W związku ze zdobytym wyróżnieniem, otrzymał on także kartę "Player of the Month" w trybie Ultimate Team w FIFA 22.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Cristiano Ronaldo z kartą o ocenie 92

Dana karta jest niczego sobie. Cristiano Ronaldo może pochwalić się ogólną oceną 92, gdzie m.in. jego strzelanie, drybling i tempo oceniono kolejno na 94, 89 i 88 punktów. Posiadając taką kartę z łatwością będziecie mogli przejść niemalże każdą defensywę w FIFA 22.

Portugalczyk trudny do zdobycia

Jak za to można zdobyć nową kartę Cristiano Ronaldo w FIFA 22? To stosunkowo trudne zadanie, jako że jest dosyć wcześnie po premierze gry. Aby odblokować najnowszą kartę, potrzeba wykonać 26 wyzwań z kategorii Squad Building Challenge.

Koniec FIFY, jaką znamy. EA Sports przedstawia nowe plany i zapowiada zmiany

Co więcej, w większości wyzwań, które potrzebne są do odblokowania najnowszej karty Portugalczyka, wymagana jest dosyć spora liczba składów o ogólnej ocenie w zakresie 84-89. Jeżeli więc pragniecie uzyskać kartę POTM Cristiano Ronaldo, musicie użyć w zadaniach swoich najlepszych zawodników.

Kamera nagrała reakcję Salaha. Przez minutę nie mógł uwierzyć. "Wyjaśnijcie mi to"