Półfinalista mistrzostw świata ma dość. Po dwóch latach pozywa swoją byłą drużynę

Liu "Mlxg" Shi-Yu to jeden z bardziej rozpoznawalnych chińskich graczy League of Legends. 25-latek przez zdecydowaną większość swojej kariery reprezentował Royal Never Give Up, czołową organizację z Chin. To właśnie z nią zdobył puchar Mid-Season Invitational w 2018 roku, a rok wcześniej doszedł do półfinałów mistrzostw świata. Ich drogi rozeszły się oficjalnie w lipcu 2019 roku. Teraz okazuje się, że Mlxg pozwał swój były klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Gracz pozywa organizację za niewypłacalność

Konkretniej mówiąc Chińczyk pozwał firmę, która jest właścicielem Royal Never Give Up. Jak poinformował za pomocą chińskiej platformy weibo, ta od jakiegoś czasu nie wypłaca mu środków za streamowanie i zgodnie z podpisanym kontraktem. Mlxg tłumaczy, że przez dwa lata wstrzymywał się od podobnych ruchów i starał się dojść do porozumienia z firmą. Po wielu nieudanych próbach, jego cierpliwość się skończyła, a on sam nie ma już żadnego zaufania wobec niej.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Szwedzi pokazali nowe zagranie

Sprawa czeka na rozpatrzenie

25-latek zdecydował się we wrześniu pójść ze sprawą do sądu w mieście Shangrao. Ta obecnie czeka na rozpatrzenie, a sam Mlxg zapowiedział, że będzie aktualizował swoich fanów o jej rozwoju.

To nie pierwszy raz, kiedy w esportowym świecie pojawiają się domniemania o braku funduszy w kieszeni Royal Never Give Up. Żadne z nich nie zostały jednak nigdy oficjalnie potwierdzone, aczkolwiek możliwe, że za sprawą Mlxg wspomniane problemy w końcu wyjdą na jaw.

Koniec FIFY, jaką znamy. EA Sports przedstawia nowe plany i zapowiada zmiany