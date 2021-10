Znany esportowiec żegna się ze swoim zespołem. Dołączy do światowego giganta?

Zmiany to nieodłączny element profesjonalnej sceny CS:GO. Te ostatnio miały miejsce w szeregach Complexity. W związku z kontuzją nadgarstka Kristiana "k0nfiga" Wienecke'a, ten został przesunięty na ławkę rezerwowych w Complexity, a jego miejsce zajął legendarny Brazylijczyk - Marcelo "coldzera" David. Wrześniowe plotki implikowały, że Duńczyk nie powróci do organizacji po dojściu do zdrowia, a zmieni ją na inną. Dzisiaj część z nich się potwierdziła.

Zawodnik opuszcza międzynarodowy zespół

Od czwartku k0nfig oficjalnie nie jest częścią Complexity. Wienecke zakończył przygodę z międzynarodowym składem, która trwała 21 miesięcy. Nie znamy jeszcze kolejnej drużyny 24-latka, natomiast na podstawie wspomnianych domniemań możemy oczekiwać, że ten niebawem zasili szeregi utytułowanej organizacji w CS:GO, Astralis.

Duńczyk wróci do rodzimego zespołu?

Według jednego z zaufanych źródeł na temat przecieków na scenie Counter-Strike'a, Jaxona, k0nfig ma niedługo stać się częścią Astralis. To zgrałoby się z przebudową składu, o której coraz więcej się ostatnio mówi. Większość reprezentantów organizacji ma kontrakty do końca roku, a sami zawodnicy unikają w wywiadach tematu jak ognia. W świetle miernych rezultatów w 2021 roku, dana przebudowa nie wydaje się być tak nieprawdopodobna, a k0nfig ma być jej elementem.

Sam gracz sugeruje, że w akcji zobaczymy go z powrotem w przyszłym roku, co szłoby w parze z rekonstrukcją Astralis.