Worlds 2021. Historyczne osiągnięcie czarnego konia. Faworyci zawiedli

Za nami zmagania w ramach grup fazy play-in na mistrzostwach świata w League of Legends. W czwartkowe popołudnie oczekiwaliśmy gładkiego awansu do dalszego etapu ze strony dwóch faworytów - LNG Esports oraz Cloud9. Pierwszy z nich wywiązał się z zadania, natomiast reprezentanci Ameryki Północnej zawiedli. Ich kosztem zespół z Japonii - DetonatioN FocusMe - dokonał pierwszego w historii regionu awansu do fazy grupowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Chińczycy pewnie przechodzą dalej

Większość spotkań podczas trzeciego dnia turnieju była jednostronna. LNG bez problemów poradziło sobie z INFINITY, które zostało pierwszą ekipą, która odpadła z Worlds 2021. PEACE i DFM również sięgnęli po zwycięstwa. Na koniec dnia mogliśmy oglądać Lukę "Perkza" Perkovića i spółkę stających w szranki z ostatnimi w grupie Unicorns of Love. Zespół ze Wspólnoty Niepodległych Państw pewnie pokonał Chmurki.

Kamera nagrała reakcję Salaha. Przez minutę nie mógł uwierzyć. "Wyjaśnijcie mi to"

Historyczny awans reprezentacji Japonii

To spowodowało, że czekały nas dwie dogrywki. W pierwszej z nich UoL i Beyond Gaming walczyły o przetrwanie, a następnie zespół wspomnianego Chorwata rywalizował z mistrzami Japonii o pierwsze miejsce w grupie B, co jest jednoznaczne z bezpośrednim awansem do kolejnej fazy mistrzostw świata. Popularne Jednorożce zostały wyeliminowane z turnieju po walecznej batalii. Cloud9 również starało się z całych sił, ale czegoś zabrakło. DetonatioN FocusMe w 36 minut rozprawiło się z trzecią drużyną z Ameryki Północnej i mogło się cieszyć z historycznego awansu.

Wyniki czwartkowych meczów na Worlds 2021 prezentują się następująco:

13:00 - LNG Esports 1:0 INFINITY

INFINITY 14:00 - PEACE 1:0 RED Kalunga

RED Kalunga 15:00 - DetonatioN FocusMe 1:0 Beyond Gaming

Beyond Gaming 16:00 - Unicorns of Love 1:0 Cloud9

Cloud9 17:00 - Unicorns of Love 0:1 Beyond Gaming

Beyond Gaming 18:00 - DetonatioN FocusMe 1:0 Cloud9

Francuska legenda zmieni grę? "Jeśli nie ma dla mnie miejsca, znajdę je sobie gdzieś indziej"

Co czeka nas w weekend na Worlds 2021?

To jeszcze nie koniec emocji związanych z play-inami Worlds 2021. W grze o fazę grupową turnieju pozostało sześć zespołów, aczkolwiek tylko dwóm z nich uda się przejść dalej. Cztery ekipy staną piątkowego popołudnia w szranki w seriach best-of-five. PEACE podejmą Red Kalungę, a Galatasaray Esports zmierzy się z Beyond Gaming. Triumfatorzy obu pojedynków w sobotę zagrają z Cloud9 i Hanwha Life Esports o jedno ze wspomnianych miejsc w głównej części wydarzenia.

Piątkowy harmonogram meczów na Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - Galatasaray Esports vs Beyond Gaming

18:00 - PEACE vs RED Kalunga

Sobotni harmonogram meczów na Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - Hanwha Life Esports vs Beyond Gaming/Galatasaray Esports

18:00 - Cloud9 vs RED Kalunga/PEACE

Transmisje z Worlds 2021 będziecie mogli śledzić w polskim języku za pomocą kanałów Polsat Games, między innymi w telewizji czy też za pomocą platformy YouTube.

Koniec FIFY, jaką znamy. EA Sports przedstawia nowe plany i zapowiada zmiany