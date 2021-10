Francuska legenda zmieni grę? "Jeśli nie ma dla mnie miejsca, znajdę je sobie gdzieś indziej"

Drugi tytuł: Legendarny snajper coraz bliżej VALORANTA? Zawodnik odpowiada

Kenny "KennyS" Schrub to legenda CS:GO. Francuz ma na swoim koncie wiele złotych medali z największych światowych turniejów, w tym ten zdobyty na imprezie rangi Major. Od marca jest on jednak nieaktywny w profesjonalnej grze i siedzi na ławce rezerwowych, momentami zajmując się m.in. streamowaniem VALORANTA. Jak zdradza w wywiadzie, rozważa on pełnoetatowe przejście do tytułu wydanego przez Riot Games.

Legenda coraz bliżej przejścia do gry Riotu?

KennyS porozmawiał z portalem dexerto, któremu zdradził kulisy między innymi swojego zdrowia psychicznego. Ujawnia on, że przez lata zmagał się z wieloma problemami, z którymi w większości sobie już dzisiaj poradził. Rzuca on także nowe światło na ewentualne przejście do VALORANTA, o którym mówi się coraz częściej w kontekście Francuza.

- Odejście z CS-a by mnie zasmuciło, ponieważ wiem, że posiadam to co potrzebne, żeby być naprawdę dobrym profesjonalnym graczem. Jeżeli jednak nie ma dla mnie miejsca w CS-ie, to znajdę je sobie gdzieś indziej - przyznał w rozmowie KennyS.

Brak konkretnego potwierdzenia

W wywiadzie nie znajdziemy definitywnego potwierdzenia zmiany w karierze Schruba, natomiast wiele wskazuje, że jest niej coraz bliżej. Nie tylko streamuje on coraz więcej VALORANTA, ale także weźmie udział w turnieju charytatywnym w grze, o którym możecie przeczytać poniżej.

Wielu byłych profesjonalnych zawodników CS:GO znalazło swoje miejsce w tytule od Riot Games. Jeżeli więc obecny reprezentant G2 pokusi się o podobny ruch, byłoby to zrozumiałe.