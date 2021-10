Faworyci idą jak burza. Czas na pierwsze pożegnania

Za nami dwa pierwsze dni fazy play-in mistrzostw świata w League of Legends. Dwie ekipy są do tej pory niepokonane. Mowa tutaj o LNG Esports z Chin oraz Cloud9 z Ameryki Północnej. Pomimo świetnej pozycji, wszak obie z nich posiadają obecnie wynik 3-0 i są liderami grup, nie mogą być one pewne awansu. Mogą go sobie zapewnić w środowe popołudnie, jeżeli wygrają swoje ostatnie spotkania.

Reprezentanci Chin i Ameryki Północnej idą jak burza

Na początku spójrzmy, jak wyglądały środowe starcia. Tak jak wspomnieliśmy, LNG i C9 nie doznały do tej pory żadnej porażki, a w środę w dominującym stylu pokonały RED Kalungę, Beyond Gaming oraz Galatasaray Esports. Bez zwycięstwa nadal pozostają Unicorns of Love oraz INFINITY, których szanse na przejście do kolejnego etapu są minimalne.

Zupełnie inaczej wyglądają losy Hanwha Life Esports oraz DetonatioN FocusMe, które po kolejnych triumfach na swoim koncie mogą być co najmniej pewne występu w weekendowych seriach o ostatnie dwa miejsca premiowane awansem. W podobnym położeniu znalazła się formacja z Turcji, która zakończyła ten etap rozgrywek z rezultatem 2-2 i czeka na czwartkowe rozstrzygnięcia.

Wyniki środowych spotkań na Worlds 2021 prezentują się następująco:

13:00 - PEACE 0:1 Hanwha Life Esports

Hanwha Life Esports 14:00 - RED Kalunga 0:1 LNG Esports

LNG Esports 15:00 - INFINITY 0:1 PEACE

PEACE 16:00 - RED Kalunga 0:1 Hanwha Life Esports

Hanwha Life Esports 17:00 - Beyond Gaming 0:1 Cloud9

Cloud9 18:00 - Galatasaray Esports 0:1 DetonatioN FocusMe

DetonatioN FocusMe 19:00 - Beyond Gaming 1:0 Unicorns of Love

Unicorns of Love 20:00 - Cloud9 1:0 Galatasaray Esports

Czas na pierwsze pożegnania z turniejem

Czas zatem na ostatni dzień zmagań w grupach fazy play-in. W czwartek zobaczymy zaledwie cztery spotkania, niemniej emocji nie powinno zabraknąć. Na scenie w Rejkiawiku ponownie zobaczymy Cloud9 oraz LNG, które mogą zapewnić sobie miejsce w kolejnym etapie Worlds 2021. O przeżycie powalczą za to INFINITY i UoL, aczkolwiek zmierzą się one z liderami grupy, przez co szanse na sukces są nikłe.

Harmonogram czwartkowych meczów na Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - LNG Esports vs INFINITY

14:00 - PEACE vs RED Kalunga

15:00 - DetonatioN FocusMe vs Beyond Gaming

16:00 - Unicorns of Love vs Cloud9

Transmisje z Worlds 2021 będziecie mogli śledzić w polskim języku za pomocą kanałów Polsat Games, między innymi w telewizji czy też za pomocą platformy YouTube.

