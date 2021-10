Chiny dominują podczas mistrzostw świata. Prawdziwy egzamin dopiero nadchodzi

Za nami pierwszy dzień mistrzostw świata w League of Legends. Fani produkcji Riot Games nie mogli się podczas niego nudzić, wszak osiem spotkań dostarczyło nam masy emocji, a na Summoner's Rifcie zobaczyliśmy sporą liczbę bohaterów (44). Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co miało we wtorek miejsce.

LNG z dominującym pokazem formy

Na inaugurację turnieju mogliśmy oglądać prawdziwy hit, bowiem do walki stanęli reprezentanci dwóch najmocniejszych regionów - LNG Esports z Chin podjęło Hanwha Life Esports z Korei. Gracze z Półwyspu Koreańskiego stawiali dzielnie opór agresywnej grze rywali, jednakże to nie wystarczyło i finalnie polegli. Drużyna z Państwa Środka zgarnęła potem drugą wygraną, pokonując PEACE. Natomiast samo HLE odbiło się od dna, będąc później w ciągu dnia lepsze od INFINITY z Ameryki Południowej.

Swoją przygodę z Worlds 2021 zaczęło we wtorek także Cloud9. W jego szeregach znajdziemy m.in. Lukę "Perkza" Perkovića, czy Jespera "Zvena" Svenningsena, dwóch Europejczyków. Dlatego też fani ze zarówno ze Starego Kontynentu, jak i z Ameryki Północnej zapewne wyczekiwali spotkania Chmurek i raczej nie zostali rozczarowani. Trzecia formacja z League of Legends Championship Series zdominowała Japończyków z DetonatioN FocusMe, a wspomniany Perkz był jednym z głównych architektów pewnego zwycięstwa.





Pełne wyniki wtorkowych meczów na Worlds 2021 prezentują się następująco:

13:00 - Hanwha Life Esports 0:1 LNG Esports

LNG Esports 14:00 - INFINITY 0:1 RED Kalunga

RED Kalunga 15:00 - LNG Esports 1:0 PEACE

PEACE 16:00 - Hanwha Life Esports 1:0 INFINITY

INFINITY 17:00 - Unicorns of Love 0:1 DetonatioN FocusMe

DetonatioN FocusMe 18:00 - Galatasaray Esports 1:0 Beyond Gaming

Beyond Gaming 19:00 - DetonatioN FocusMe 0:1 Cloud9

Cloud9 20:00 - Unicorns of Love 0:1 Galatasaray Esports

Środa pod znakiem rozstrzygnięć w grupach

Widzowie LoL-a nie muszą długo czekać na kolejną porcję zmagań, wszak mistrzostwa świata powracają w środę o godzinie 13:00. Podczas pierwszego meczu znowu będziemy mogli obserwować Jeonga "Chovy'ego" Ji-hoona i spółkę, którzy na start dnia staną w szranki z PEACE, a następnie z RED Kalungą. Sam Koreańczyk stwierdził po wtorkowym zwycięstwie, że nie podoba mu się styl, w którym zostało ono zdobyte. Zobaczymy więc, czy koreańskiej ekipie udało się poprawić styl i naprawić błędy.

W akcji ponownie zobaczymy zespół Perkza. Cloud9 niewątpliwie pragnie zająć pierwsze miejsce w grupie B, wszak te jest premiowane bezpośrednim awansem do kolejnego etapu. W środę zmierzy się ono z potencjalnie dwoma największymi rywalami na drodze do osiągnięcia tego celu - Beyond Gaming oraz Galatasaray Esports, które we wtorek dwukrotnie triumfowało. Jeżeli jednak uda się Chmurkom zgarnąć dzisiaj komplet wygranych, miejsce w fazie grupowej powinno być formalnością.

Harmonogram środowych spotkań na Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - PEACE vs Hanwha Life Esports

14:00 - RED Kalunga vs RED Kalunga

15:00 - INFINITY vs PEACE

16:00 - RED Kalunga vs Hanwha Life Esports

17:00 - Beyond Gaming vs Cloud9

18:00 - Galatasaray Esports vs DetonatioN FocusMe

19:00 - Beyond Gaming vs Unicorns of Love

20:00 - Cloud9 vs Galatasaray Esports

Transmisje z Worlds 2021 będziecie mogli śledzić w polskim języku za pomocą kanałów Polsat Games, między innymi w telewizji czy też za pomocą platformy YouTube.

