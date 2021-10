Football Manager 2022 nadchodzi. Co nowego znajdziemy w grze?

W Football Manager 2022 wirtualni menadżerowie będą mogli korzystać z tych samych metod oraz analiz taktycznych, których używają prawdziwe kluby piłkarskie. Wprowadzone do gry Centrum Statystyk (Data Hub) pozwoli im przygotować idealny plan gry i wygrać każde spotkanie. Gdy trenerzy zasiądą już na wirtualnych ławkach, będą mogli podziwiać najbardziej realistyczną grę zawodników w historii serii Football Manager, dzięki nowemu silnikowi animacji i usprawnionej sztucznej inteligencji.

In the Studio serią wprowadzającą do gry

Wprowadzone do gry mechaniki oraz proces ich powstawania zostały przedstawione w pierwszym z dwóch odcinków serii ‘In the Studio’ prowadzonej przez Jamesa Allcotta. James dołączył do zespołu Sports Interactive, aby sprawdzić, w jaki sposób nowe rozwiązania wpłyną na rozgrywkę w Football Manager 2022.

Pierwszy odcinek ‘In the Studio’ dostępny jest pod tym linkiem.

W przyszłym tygodniu ukaże się druga część cyklu ‘In the Studio’, poświęcona kolejnym wprowadzonym funkcjom. Zaraz po ich publikacji, na stronie Football Manager pojawią się szczegółowe wpisy na blogu, poświęcone głównym cechom nadchodzącej odsłony serii, jak i nowościom oraz aktualizacjom. Dodatkowe informacje będą publikowane na kanałach społecznościowych Football Manager (Twitter, Instagram i Facebook) oraz na kanałach dyrektora studia Sports Interactive, Milesa Jacobsona (Twitter i Instagram).

Zamawiając przedpremierowo grę Football Manager 2022 w wybranych sklepach, gracze mogą liczyć na 10% zniżki.

Centrum statystyk nowym aspektem

Centrum statystyk to nowa zakładka wprowadzona do FM22, w której znajdą się wszystkie dane, statystyki i wyniki prowadzonego zespołu. W tym miejscu menadżerowie będą mogli zagłębić się w parametry wydajności swojej drużyny, aby przeanalizować, które obszary gry wymagają poprawy, a które sprawdzają się podczas meczu. W Centrum Statystyk dostępne będą również analizy dotyczące poszczególnych zawodników, pozwalające rozpoznać mocne i słabe strony piłkarzy.

Nowe wizualizacje danych, takie jak wykresy, mapy stref i podań sprawiają, że menadżerowie łatwiej niż kiedykolwiek widzą, jak podejmowane przez nich decyzje, wpływają na przebieg meczu, jednocześnie analizując wkład poszczególnych członków drużyny na wynik spotkania. Menadżerowie, którzy chcą w pełni zanurzyć się w świecie statystyk, mogą poprosić swój zespół analityczny o dostarczenie szczegółowych raportów na zamówienie, takich jak procent wygranych pojedynków główkowych przez obrońców, w porównaniu do zawodników grających na tej samej pozycji w innych drużynach ligi.

Prawdziwe kluby używają tych samych narzędzi i metod, aby poprawić swoje wyniki na boisku. Teraz mogą wykorzystać je również gracze w Football Manager.

Odświeżony silnik meczowy

Nowy silnik meczowy w Football Manager 2022 to początek nowej ery, w nieustającym dążeniu do stworzenia doskonałej symulacji gry w piłkę. Wykorzystany silnik animacji zapewnia najwyższy w serii poziom autentyczności wydarzeń dziejących się na boisku. Ruchy piłkarzy wyglądają teraz o wiele bardziej realistycznie i naturalnie, a drybling i dotknięcia piłki zostały przerobione tak, aby zapewnić zawodnikom o wiele większy zakres ruchów, w tym możliwość obracania się wokół piłki i wykonywania zwodu Cruyffa.

Dzięki znaczącemu usprawnieniu sztucznej inteligencji, możliwy jest bardziej realistyczny przebieg gry w trakcie meczu. Odświeżony system pressingu sprawia, że zawodnicy znają teraz swoje możliwości sprinterskie i wiedzą kiedy naciskać na przeciwnika. Dodatkowo kondycja zawodników będzie miała większy wpływ na dokładność podań i strzałów.

Nowością w FM22 jest rola wahadłowych, którzy pozwalają na większą elastyczność w grze z trójką środkowych obrońców. Mogą oni być ustawieni w obronie, pomocy lub ataku, wspierając swoją drużynę na całej długości boiska.

