Imponujące wyniki esportowych mistrzostw świata. Wiele osób na to czekało

Wczesnym wtorkowym popołudniem wystartowały mistrzostwa świata w League of Legends. Na inaugurację turnieju zaplanowano potencjalnie najciekawsze spotkanie spośród wszystkich możliwych w ramach pierwszej fazy wydarzenia, jaką są play-iny. Chińskie LNG Esports podjęło Hanwha Life Esports. Wielu widzów wyczekiwało startu Worlds 2021, wszak pierwszy mecz oglądała masa z nich.

1,3 miliona widzów podczas pierwszego meczu na Worlds 2021

Według portalu esportscharts, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat przeróżnych turniejów esportowych, starcie Chińczyków z Koreańczykami oglądało 1 299 525 ludzi. Warto dodać, że portal nie bierze pod uwagę statystyk z Chin, wszak te nie są ogólnodostępne. Śmiało można więc zakładać, że finalna liczba widzów była o wiele większa, tym bardziej że w rywalizacji brała udział jedna z ekip z Państwa Środka.

Czy kolejne dni będą cieszyć się jeszcze większą popularnością?

To świetny prognostyk dla mistrzostw świata w LoL-u. Wtorkowe zmagania są zaledwie pierwszym dniem turnieju, a ten potrwa aż do 5 listopada. 11 października do gry wejdzie prawdziwa światowa czołówka, bowiem wtedy rozpocznie się faza grupowa, w ramach której zobaczymy takie ekipy jak MAD Lions, FPX, DWG KIA czy T1. Patrząc na dzisiejsze zainteresowanie wśród publiczności z całego świata, możemy oczekiwać na dniach coraz to lepszych liczb na Worlds 2021.

Samo wydarzenie możecie śledzić na żywo. Transmisja przygotowywana jest przez ekipę Polsat Games, dzięki czemu zmagania zobaczycie w telewizji bądź też na kanale Polsatu na platformie YouTube.

