Wiemy kiedy wracają europejskie rozgrywki LoL. Pandemia znowu pokrzyżuje plany?

W Europie nie ma ważniejszych rozgrywek w League of Legends od LoL European Championship. Gra w berlińskim studio to często marzenie młodych zawodników ze Starego Kontynentu. W końcu to najlepsze drużyny z LEC reprezentują kontynent na mistrzostwach świata i Mid-Season Invitational. W poniedziałek poznaliśmy datę startu najbliższej edycji ligi.

Zmagania powrócą w połowie stycznia

Ta zostanie zainaugurowana 14 stycznia. Gracze niestety najprawdopodobniej nie pojawią się na wiosnę we wspomnianym studiu w stolicy Niemiec. Wszystko ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Organizatorzy na chwilę obecną nie planują rozgrywek w formacie offline i zapowiadają, że skupią się oni na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń w formacie online na wiosnę.

W przyszłym roku po raz pierwszy na najwyższym szczeblu rozgrywek zobaczymy Team BDS. Szwajcarska organizacja zastąpi esportową dywizję FC Schalke 04, które było zmuszone sprzedać miejsce w LEC w celu próby wygrzebania się z kryzysu. Za wspomnianego slota zainkasowało ono 26,5 miliona euro.

LEC domem Polaków

W rozgrywkach od paru lat regularnie widujemy również najlepszych Polaków. Reprezentantem G2 Esports jest Marcin "Jankos" Jankowski, a duet w postaci Adriana "Trymbiego" Trybusa oraz Kacpra "Inspireda" Słomy broni barw Rogue. Co więcej, ostatni z nich został nagrodzony tytułem MVP letniej edycji zmagań. Śmiało możemy oczekiwać, że w 2022 roku ponownie zobaczymy wymienioną trójkę w LEC i nie tylko.

