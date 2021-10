FIFA 22. Oni zapewnią twojej drużynie odpowiednią siłę rażenia. Oto najlepsi napastnicy

Premiera FIFY odbyła się 1 października. My przyjrzeliśmy się szczegółowo najlepszym napastnikom dostępnym w grze. Wśród atakujących nie liczy się tylko ocena główna karty, ale także inne atrybuty.

Lewandowski najlepszy?

Robert Lewandowski posiada ocenę główną 92, co czyni go najlepiej ocenionym napastnikiem w grze, a także drugim najlepszym piłkarzem w ogóle. Czy jednak wysoka ocena przekłada się na wirtualne boiska? Można mieć w tym aspekcie pewne wątpliwości. Piętą achillesową Roberta w każdej edycji FIFY było nieco za niskie tempo, w tym roku ocenione jest na 78. To również nie jest satysfakcjonujący wynik, dlatego Lewandowski nie jest dla każdego gracza. By umiejętnie wykorzystać Polaka, należy obrać inną taktykę, przede wszystkim częściej posiadać piłkę i grać bardziej na dośrodkowania. Znakomite umiejętności wykańczania i główki później załatwią robotę za gracza.

Lewandowski ma także wysoko oceniony drybling i siłę fizyczną. Dzięki temu jest bardzo dobrą opcją dla graczy grających wolniej, rzadziej kontratakujących, a częściej budujących mozolnie swoje akcje. Zawodnik Bayernu pomoże przy utrzymaniu się przy piłce, bądź przedryblowaniu kilku obrońców.

Inne (drogie) możliwości

Za plecami Lewandowskiego ustawiła się cała aleja gwiazd. Mowa tutaj o Cristiano Ronaldo, Kylianie Mbappe, Romelu Lukaku, czy Erlingu Haalandzie. Cała czwórka ma wysoko ocenione atrybuty, które charakteryzują napastnika idealnego w FIFIE. Są przede wszystkim zabójczo skuteczni. W przypadku Mbappe to także niesamowita prędkość, jednak okupiona słabszą niż pozostali siłą fizyczną. Niemniej jednak każdy z nich to bardzo dobry wybór do składu.

Nie wolno zapominać również o innych, wysoko ocenionych napastnikach. To Harry Kane, czy Karim Benzema, którzy jednak posiadają swoje wady i z pewnością nie są tak uniwersalni jak napastnicy opisani wyżej. TOP 10 zaś prezentuje się następująco:

Robert Lewandowski – 92 Cristiano Ronaldo – 91 Kylian Mbappe – 91 Harry Kane – 90 Karim Benzema – 89 Luis Suarez – 88 Romelu Lukaku – 88 Erling Haaland – 88 Sergio Aguero – 87 Paulo Dybala – 87

Tańsze rozwiązania

W grze FIFA 22 przede wszystkim liczy się szybkość, zwłaszcza u zawodników atakujących. Z tego powodu, gdy chcemy zbudować tańszy zespół, najpierw należy zwrócić uwagę na tempo zawodnika. Czasami karta nie musi być droga, by stanowiła zagrożenie na boisku. Tak jest w przypadku większości szybkich napastników ocenionych w okolicach 80. Mowa tutaj o Keita Balde, Inakim Williamsie, Patsonie Dace czy egzotycznym opcjom – Cedricu Bakambu. Warto również dołożyć trochę monet i kupić wersję „w formie" Victora Osimhena czy Timo Wernera.

A jak wygląda rynek Ikon pod względem napastników? Jest w czym wybierać. Mowa tu przede wszystkim o Samuelu „Eto’o, Ronaldo Nazario czy Fernando Torresie. Najlepiej ocenione strzelanie ma za to Węgier Ferenc Puskas, który gdyby posiadał więcej gwiazdek słabszej nogi, to mógłby być najlepszym napastnikiem w grze. Ikony to jednak wydatek, na który pozwolić mogą sobie tylko najbogatsi gracze.

