Counter Strike na minusie. Specjalny dodatek do gry nie pomógł

Operacja Riptide została wdrożona do gry we wrześniu. To specjalny dodatek, który wprowadza do rozgrywki wiele misji, różnych skórek do broni czy także nowe mapy. Zazwyczaj operacje cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak we wrześniu statystyki mówią coś innego o Riptide.

Jak operacja wpłynęła na społeczność?

Ogólne wrażenie z aktualizacji i operacji było bardzo pozytywne wśród graczy. Zazwyczaj jest to problematyczny przedmiot dyskusji, który wywołuje zróżnicowane emocje. Tym razem jednak było inaczej i Riptide przyjęto bardzo ciepło wśród społeczności graczy. Nie przełożyło się to jednak na liczby.

O tym świadczą najnowsze dane zbierane przez system Steam, który obsługuje CS:GO. Według niego we wrześniu w CS:GO średnia graczy to niecałe 511 tysięcy. To lekki spadek w porównaniu do sierpnia. Operacji trzeba jednak oddać jedno – potrafiła jednorazowo sprowadzić sporo użytkowników na serwery. Peak we wrześniu wyniósł aż 942 tysiące graczy, co jest wynikiem o 140 tysięcy lepszym, niż w poprzednim miesiącu.

CS:GO traci z miesiąca na miesiąc

Przy analizowaniu statystyk warto spojrzeć szerzej. Gdy weźmiemy pod uwagę rok 2021 to widzimy ogromny spadek zainteresowania grą. Najlepsze były miesiące zimowo-wiosenne, czyli styczeń, luty, marzec i kwiecień. Wówczas w grę grało średnio ponad 720 tysiące ludzi, a szczyty przebijały grubo milion użytkowników w jednym momencie.

Statystyki popularności CS:GO. screenshot

Od kwietnia widoczny jest jednak znaczny spadek zainteresowania, a najgorszym miesiącem dla CS:GO był czerwiec, kiedy to średnia liczba graczy zmalała aż o 110 tysięcy. Można to jednak łatwo wytłumaczyć – nadchodziło lato, w tym okresie ludzie więcej czasu spędzają na zewnątrz niż na komputerach. Ponadto w maju dobiegła końca operacja Broken Fang, co również mogło wpłynąć na odpływ graczy. Zapewne w najbliższych miesiącach, kiedy dni są coraz krótsze, a temperatura za oknem spada, zobaczymy ponowny wzrost zainteresowania CS:GO.

