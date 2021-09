Amazon wprowadza cenzurę. "Jeff Bezos" jest zakazany

New World to gra typu MMORPG, która dostępna jest od 28 września. Na razie o produkcji Amazona mówi się sporo, ale nie zawsze dobrze. Po ostatnim odkryciu gracze wrzucili kolejny kamyczek do ogródka producentom.

Cenzura w New World

W New World gracze trafiają do otwartego świata, który przypomina XVII-wieczną Amerykę Północną zalaną koloniami. W grze istnieje pełna dowolność, jaką ścieżką chcemy podążać. Celem jest przeżycie w niebezpiecznym świecie jako rozbitek, w którego gracz się wciela. Przed rozpoczęciem gry istnieje również możliwość stworzenia postaci. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które zostały przypadkowo odnalezione przez graczy.

PC Gamer odkryło dziwną cenzurę. Otóż w New World tworząc postać nie jest możliwe nazwanie jej imieniem założyciela Amazona, producenta gry – Jeffa Bezosa. Wygląda na to, że deweloper wykluczył tę możliwość, bo po wpisaniu w pole „Jeff Bezos" otrzymamy informację o niemożności nazwania tak postaci. Co ciekawe, producent zastrzegł również korzystanie z wielu przeróbek jak JeffB, Bez0s czy Be Zos, a także Amazon.

W grze New World nie można nazwać postaci 'Jeff Bezos'. fot. Rock Paper Shotgun

Efekt odwrotny od zamierzonego

Jest to celowe działanie producenta, bo gra informuje gracza, że są to wyrazy niedozwolone. Podobny komunikat pojawi się w przypadku wpisania słów niecenzuralnych lub uważanych za obraźliwe. Zachodnie media zdążyły już zapytać Amazona o powody takiej cenzury, jednak nie doczekały się odpowiedzi.

Co ciekawe gracze teraz stworzyli sobie mini wyzwanie polegające na znalezieniu jak najbardziej zbliżonego pseudonimu, który zostanie przepuszczony przez system. Okazuje się, że gra nie rozpozna ksywek takich jak Beff jezos czy Geoff Bay Sos. Kreatywność graczy nie zna granic, a cenzura znowu przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego – jeszcze bardziej skupiła uwagę na coś, co miała zatuszować.

