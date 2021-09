ESL Mistrzostwa Polski. Faworyt stracił punkty, czarny koń nadal zaskakuje

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejsze rozgrywki w kraju. W obecnej edycji 10 drużyn rywalizuje o 100 tysięcy, a także miejsca m.in. w IEM Katowice 2022. Dotychczas rozegrano pięć kolejek, zatem jesteśmy już za półmetkiem rozgrywek.

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Kolejne potknięcie Anonymo

Anonymo w obecnym sezonie ma zaskakujący problem z kompletowaniem punktów. Ekipa Janusza „Snax" Pogorzelskiego tylko raz potrafiła zgarnąć sześć oczek – w starciu z Wisłą All in! Games Kraków, czyli paradoksalnie najmocniejszym, dotychczasowym rywalem. Anonimowi gubili zaś punkty z rywalami z teoretycznie niższej półki. Tak też stało się w piątej kolejce.

Anonymo podzieliło się punktami z Tarczyński Protein Team. Na pierwszej mapie minimalnie triumfowały Kabanosy – 16:14. TPT udało się to mimo takim akcjom, jakimi popisywał się m.in. Paweł „Innocent" Mocek (poniżej). Same zagrania 27-latka to jednak za mało, by poprowadzić Anonymo do zwycięstwa. Drużynie udało się to jednak na Mirage’u, gdzie TPT nie miało już większych szans, ulegając 8:16. Po 5. kolejce Anonymo zajmuje 4. miejsce w tabeli, ale ma dwa mecze rozegrane więcej niż Wisła All in! Games Kraków. Snaxa i spółkę dogonić może również HONORIS, które posiada bilans 3-1 i ma masę spotkań do rozegrania przed sobą.

Ungentium znowu zaskakuje

Po 5. kolejce mamy nowego lidera tabeli. To Ungentium, które po raz kolejny zaskoczyło polską scenę, odnosząc dwa zwycięstwa z MAD DOG’S PACT. Spotkania były jednak niezwykle wyrównane i nikogo nie zdziwiłyby wynik odwrotny. Najpierw miał miejsce pojedynek na Inferno, zakończony wynikiem 16:13 dla Ungentium. Podopieczni Macieja „Luz" Bugaja popisali się przede wszystkim bardzo wyrównaną grą, na zwycięstwo niemal w równym stopniu zapracował każdy zawodnik.

Podobna sytuacja miała miejsce na Overpassie, gdzie nie tylko powtórzył się wynik spotkania, ale także występy indywidualne zawodników. Ponownie Ungentium zagrało bardzo wyrównane spotkanie i powoli wyrasta na być może najlepiej zbalansowaną drużynę w Polsce. W składzie brakuje gwiazd, siła rażenia jest za to rozłożona na pięć części. Dzięki temu Ungentium po 5. kolejkach może pochwalić się prowadzeniem w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Zespół jest coraz bliżej zapewnienia sobie miejsca w fazie play-off. Na koniec znakomite zagranie Patryka „Sidney" Koraba na Overpassie, który popisał się sprytem.

Komplet wyników 5. kolejki:

Anonymo 1:1 Tarczyński Protein Team (Inferno 14:16, Mirage 16:8)

Ungentium 2:0 MAD DOG’S PACT (Inferno 16:13, Overpass 16:13)

M1 EDEN – Dolej Miodu (Vertigo 15:15, Mirage 16:12)

