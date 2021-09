Gwiazdor przynosi drużynom pecha. Jego zespół znów został upokorzony

Kilka dni temu podczas BLAST Premier Fall Groups 2021 Complexity przegrało 0:16 z FaZe. Wynik sam w sobie jest zaskakujący, ale większą uwagę przykuwa pewna „klątwa", która krąży wokół Marcelo „coldzera" Davida. Brazylijczyk bowiem piąty raz w karierze zaliczył taką wpadkę, za każdym razem z inną drużyną.

Zmierzch legendy

Na początku należy dodać, że coldzera to jeden z najlepszych graczy w historii Counter Strike’a. Brazylijczyk dwukrotnie został wybierany najlepszym graczem roku (2016, 2017), a na jego ścianie widnieją wszystkie, najważniejsze puchary w CS:GO. 26-latek jednak od pewnego czasu zalicza regres i jego rola na światowej scenie stopniowo maleje.

Niedawno zasilił nowy zespół – Complexity. To kolejny zbiór gwiazd, który zdecydował się zatrudnić coldzerę. Brazylijczyk poprzednio był reprezentantem FaZe, gdzie również był częścią „superteamu". Na razie wyniki Complexity nie idą jednak w dobrą stronę, o czym świadczy chociażby wynik na BLAST Premier Fall Groups 2021 czy ESL Pro League Season 14.

Dziwne fatum wiszące nad Brazylijczykiem

Coldzera chociaż jest utytułowany i szanowany w esportowym środowisku, to również ma na koncie kilka mniej chlubnych epizodów. Mowa tutaj przede wszystkim o pięciu porażkach 0:16. Takie wyniki nie są bynajmniej codziennością, a 26-latek musiał aż pięciokrotnie znosić upokorzenie z tym związane. Co ciekawe, zrobił to w barwach pięciu innych drużyn! Przynosi pecha?

Ostatni przypadek miał miejsce w niedziele podczas meczu z FaZe. Jest to dopiero trzecia taka porażka Complexity w historii organizacji, co tylko potwierdza unikalność tego wydarzenia. Od poprzedniej wpadki klub dzieliło aż 5 lat. Wystarczył transfer coldzery, by niemiłe wspomnienia odżyły. Sam coldzera jest bardziej doświadczonym w tej materii graczem. W jego karierze zdarzało mu się przegrać 0:16 w barwach FaZe, MIBR-u, SK Gaming oraz Luminosity.

