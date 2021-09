Nastolatkowie dorobili się milionów na grach. Teraz będą uczyć innych

Pochodzący z Wielkiej Brytanii, 17-letni Benjy „Benjyfishy" David Fish i 16-latek z Norwegii Martin „MrSavage" Andersen to jedni z najpopularniejszych graczy na świecie. Mimo młodego wieku mogą pochwalić się już ogromnymi kwotami na kontach bankowych. Teraz będą uczyć innych, jak zbudować fortunę, grając w gry komputerowe.

Sukces w młodym wieku

Benjyfishy i MrSavage to ścisła czołówka najpopularniejszych graczy Fortnite’a. Jeszcze niedawno obaj reprezentowali barwy NRG Esports, obecnie jeden z nich – MrSavage – gra już dla innego zespołu czyli 100 Thieves. Obaj zarobili niemałe kwoty na turniejach Fornite’a. W przypadku Benjyfishy’a jest to ponad 450 tysięcy dolarów, Andersen z kolei powoli dobija do 400 tysięcy dolarów zarobionych na zwycięstwach na różnych imprezach.

To jednak nie jest cały majątek obu chłopaków. Trzeba bowiem nadmienić, że obaj mają kontrakty w czołowych organizacjach świata, które warte są zapewne kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie. Mimo młodego wieku dorobili się już znaczącej pozycji w świecie Fortnite’a, a także ogromnych sum. Kwoty robią wrażenie? To jednak nie koniec zarobków, którymi mogą się pochwalić.

Obaj są także niezwykle popularnymi streamerami. Konto Benjyfishy’a na Twitchu obserwuje aż 3,6 miliona widzów. MrSavage z kolei może pochwalić się liczbą obserwujących wynoszącą 2,3 miliona osób. Na Twitterze również posiadają ogromne konta, które są obserwowane przez ponad milion użytkowników. Takie liczby przyciągają potężnych sponsorów. Sam Norweg obecnie współpracuje z takimi markami jak Lexus, Grubhub (odpowiednik Pyszne.pl) czy Rockstar Energy Drink. Tacy partnerzy to dodatkowy zastrzyk gotówki.

Pora na przekazanie wiedzy

Słynny duet zdecydował się na wydanie książki pod tytułem „Build it like" (pol. Zbuduj Jak). Będzie ona skierowana głównie do młodszych odbiorców, którzy mogą poznać tajniki zostania profesjonalnym zawodnikiem Fortnite’a, a także streamerem. Nastolatkowie w książce mają zamiar przekazać cenne wskazówki dla swoich widzów, którzy marzą o podobnej karierze.

Premiera książki zaplanowana jest na listopad 2021 roku. Przybierze ona formę poradnika dla młodych graczy. Niestety zabraknie w niej elementów autobiograficznych obu graczy. Produkcją książki zajmie się Johnny Troset Andersen.

