Poprawka dziurawa jak ściana na mapie. Twórcy gry zapomnieli o jednym szczególe [WIDEO]

Środowa aktualizacja CS:GO zmieniła nie tylko kilka aspektów technicznych rozgrywki, ale także obraz niektórych map. Największą modyfikację otrzymał Dust2, na którym zamurowano słynny korytarz przy respawnie terrorystów. Gracze znaleźli jednak sposób na obejście tej zmiany.

Koniec ze strzałami przez całą mapę? Niekoniecznie

Aktualizacja miała raz na zawsze zakończyć ze strzałami przez całą mapę na Duście2. Mowa o punkcie przy respawnie terrorystów, którzy od razu po wznowieniu rundy podejrzeć obszar swoich przeciwników. Wszystko za sprawą „mida" czyli środka mapy, którego zasłaniały jedynie niedomknięte drzwi. Terroryści często wykorzystywali tę przewagę, by eliminować rywala, lub przynajmniej zranić. Obrona tego punktu przez antyterrorystów graniczyła z cudem.

Valve chciało skończyć z tymi zagrywkami, które przez lata na stałe zapisały się w encyklopedii CS:GO. By to zrobić, producent gry dodał do mapy specjalną ścianę, obniżając zarazem sufit korytarzu, przez który mogli zaglądać terroryści. Od teraz widoczność zmalała do zera. Teoretycznie jednocześnie zwalczono śmiercionośne strzały ze strony terrorystów. Niekoniecznie.

Gracze znaleźli rozwiązanie

Jak to zwykle bywa, gdy deweloper gry stawia przeszkody, gracze szybko uruchamiają kreatywność i szukają innych rozwiązań, by ominąć zaporę. Nie inaczej było w tym wypadku. Jeden z użytkowników YouTube'a zaserwował znakomity przykład wykorzystania luki w ścianie, by zlikwidować wroga. Mowa o rogu okienka, które przepuszcza przez siebie kule. W ten sposób nadal terroryści mogą trafiać swoje ofiary.

Oczywiście teraz proces jest maksymalnie utrudniony. Do zagrywki potrzeba dwóch graczy – jednego wykonującego i drugiego, który „podsadzi" kolegę. Ponadto by trafienie było celne, trzeba liczyć na szczęście, że akurat w tym miejscu stanie przeciwnik. Ściana nadal skutecznie zasłania obszar, ale jest lekko dziurawa, co pozwala na tego typu zagrywki. Być może jest to specjalny zabieg Valve, nie od dziś bowiem wiemy, że na różnych mapach istnieją specjalne „skanowalne" ściany, o których wiedzą tylko najlepsi i tym samym mogą zaskakiwać swoich przeciwników.

