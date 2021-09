Esportowa organizacja pozyskała 35 milionów dolarów. Wielki przeskok finansowy

Misfits Gaming Group to esportowa organizacja pochodząca z amerykańskiej Florydy. Amerykanie rywalizują w najpopularniejszych tytułach, takich jak League of Legends czy Fortnite. Teraz firma może poczynić kolejne kroki w rozwoju, gdyż uzyskała dodatkowe 35 milionów dolarów finansowania.

Amerykanie rosną w siłę

To kolejna już runda finansowania zorganizowana przez Misfits Gaming Group. Została ona przeprowadzona przez The E.W. Scripps Company, do którego należy wiele popularnych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Runda obejmuje 10 milionów dolarów inwestycji Scripps, ponadto firma wprowadzi osobę do zarządu Misfits. Medialny gigant ma także zapewnić rozgłos esportowej marce, pomagając m.in. w dystrybucji treści w kanałach telewizyjnych.

Misfits zyska tym samym nową ścieżkę promocji, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł jeszcze skuteczniej starać się o nowych sponsorów. Ta inwestycja pomoże organizacji esportowej na dalszy rozwój, ponieważ obecne limity stają się już dla niej za małe. Aktualnie marka zbudowała solidną bazę na podstawie składów w trzech największych ligach franczyzowych w esporcie. Mowa tutaj głównie o League of Legends.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Misfits nie ukrywa radości z pozyskania nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim ważnego partnera. CEO i jeden z założycieli organizacji, Ben Spoont, w jasny sposób opisał nową współpracę. – Mamy szczęście, że Scripps to progresywny partner, który widzi przyszłość w jasnych barwach i jest tak samo podekscytowany jak my, aby zaangażować odbiorców pokolenia Z i millennialsów. Dzięki temu partnerstwu mamy możliwość rozwoju promocji na poziomie ogólnokrajowym. To dopiero początek wpływu esportu. Spodziewamy się, że będziemy kluczowymi graczami w szybko zmieniającym się krajobrazie mediów – kończy Spoont.

Co ciekawe, na współpracy mogą skorzystać również Polacy. Misfits bowiem odważnie stawia na polskich graczy i trenerów League of Legends. W swoim podstawowym składzie posiada Oskara „Vander" Bogdana, Adrian „Hatchy" Widera jest zaś dyrektorem sportowym dywizji. Ponadto organizacja posiada drugą drużynę, w której występuje już czterech Polaków.

