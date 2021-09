Gwiazda "Sex Education" promuje esport. "Zawsze mnie pochłaniał"

Team Liquid jest jedną z największych organizacji esportowych na świecie. Amerykanie posiadają nie tylko drużyny w licznych grach, ale także ambasadorów, którzy promują markę poza ramami esportu. Jednym z nich jest Asa Butterfield, popularny aktor z Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Nieoczywista współpraca

Dotychczas Team Liquid współpracował z ludźmi ze środowiska gier komputerowych. Wzorowym przykładem jest to Jarosław „pashabiceps" Jarząbkowski. Polski były zawodowy gracz CS:GO chociaż odwiesił już myszkę na kołku, to wciąż ma z grą wiele wspólnego. Dzieje się to między innymi poprzez partnerstwo z Teamem Liquid i reprezentowaniem marki głównie w regionie europejskim. Polak w ramach współpracy głównie prowadzi transmisje na Twitchu, ale także m.in. założył zespół złożony z młodych, utalentowanych Polaków, którzy w zeszłym roku rywalizowali w Polskiej Lidze Esportowej pod nazwą Liquid Biceps.

Amerykanie zaczęli jednak nawiązywać współprace także z ludźmi niezwiązanymi z grami komputerowymi. Jedną z takich osób jest Asa Butterfield, brytyjski aktor znany głównie z pierwszoplanowej roli Otisa Milburna w serialu „Sex Education", a także z roli Bruna w filmie „Chłopiec w pasiastej piżamie". Brytyjczyk w 2020 roku dołączył do Teamu Liquid jako ambasador marki i zajmuje się jej promocją w swoich mediach społecznościowych.

Innowacje z kontrowersjami w tle. W którą stronę pójdzie Counter Strike?

Na czym polega współpraca z Butterfieldem?

Ostatnio aktor udzielił wywiadu portalu GQ, w którym szerzej opisał swoje działania w ramach współpracy z Teamem Liquid. 24-latek tłumaczy. – Współpraca jest w pewnym sensie koncepcyjna, nie mam zbyt wiele czasu na inną. Gry komputerowe od zawsze były moją pasją i jestem pewny, że nią pozostaną. To świat, który zawsze mnie pochłaniał. Nie miałem zbyt wiele czasu, by zostać profesjonalnym graczem, ale chce wciągnąć do tego świata więcej osób. Nie sądzę, że ludzie zdają sobie obecnie sprawę, jak wielki jest to rynek. […] Sam grałem w sporo gier podczas lockdownu, bo była to znakomita forma spędzenia czasu ze znajomymi, gdy nie można było się widywać na żywo – opisuje Butterfield.

Brytyjczyk podzielił się również, jakie gry go najbardziej interesują. – Oglądam sporo gier na Twitchu. Śledzę turnieje w takich tytułach jak Super Smash Brothers, Dota 2 czy VALORANT. Jestem obecny na kilku dużych serwerach Discorda, na których są również moi znajomi. Są to często ludzie, których znam tylko przez Internet, a także osoby, które poznałem w wirtualnym świecie, by później zacząć się spotykać również w tym prawdziwym – zakończył.

Wielkie wyróżnienie dla Jankosa. Arcytrudna grupa Polaków. Wyjście z grupy prawie niemożliwe?