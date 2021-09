Znamy pierwszą jedenastkę tygodnia FIFA 22. Wielkie gwiazdy wyróżnione

Drużyna tygodnia to cykliczne wydarzenie w FIFIE. Polega ono na wręczeniu ulepszonych kart zawodnikom, którzy wyróżnili się na prawdziwych boiskach w swoich ligach. Drużyna tygodnia jest podawana co środę.

Wielkie nazwiska na liście

EA Sports sprezentowało graczom ciekawe karty na start FIFY 22. W gronie wyróżnionych zawodników są tacy piłkarze jak Mohamed Salah, Joshua Kimmich i Thiago Silva. Pierwszych dwóch otrzymało ocenę 90 na swoich kartach „w formie", brazylijski obrońca zaś 86. To nagrody za znakomite występy podczas minionego weekendu. Egipcjanin i Silva zdobyli po jednym golu w zwycięskich spotkaniach kolejno z Crystal Palace i Tottenhamem. Ich drużyny ostatecznie wygrały swoje mecze wynikiem 3:0 i znajdują się na czele tabeli Premier League.

Joshua Kimmich odegrał zaś kluczową rolę w sobotnim pogromie na VfL Bochum. Niemiec zdobył dwa gole, a jego drużyna ostatecznie wygrała aż 7:0. Środkowy pomocnik jest jedynym graczem Bayernu, który znalazł się w drużynie tygodnia FIFA 22.

Inne, ciekawe karty

Łącznie w drużynie tygodnia widnieje 23 nazwiska – pierwsza jedenastka i dwunastu rezerwowych. W wyjściowym składzie warto zwrócić uwagę na skrzydłowych. Są to Vinícius Júnior, Ismaïla Sarr i Luis Díaz. Zawodnicy otrzymali kolejno karty ocenione na 83, 82 i 83. W ich przypadku jednak inne walory przykuwają uwagę. Całą trójkę łączy bowiem zabójcza ocena tempa. Díaza jest to 93, Sarra 95, a u Viníciusa aż 96. Ponadto Brazylijczyk ma bardzo wysoko oceniony drybling – na 89. Będzie to z pewnością ciekawa karta. Zainteresowanie wzbudza również Ivan Toney, którego podstawowa wersja oceniona jest na zaledwie 76, a karta "w formie" na aż 84.

Pozostaje pytanie, dlaczego EA wprowadziło już do swojej gry drużynę tygodnia, skoro premiera FIFY odbędzie się 1 października? Bowiem od wczoraj dostępna jest aplikacja Web App, w której gracze mogą już otwierać paczki, handlować kartami i formować pierwsze składy, uwzględniając m.in. zawodników „w formie". Ponadto od wczoraj jest również dostępny 10-godzinny dostęp do gry za pośrednictwem EA Play.

Cała pierwsza jedenastka wygląda tak:

Yassine Bounou (bramkarz, Sevilla) — 84

Thiago Silva (obrońca, Chelsea) — 86

David Garcia (obrońca, Osasuna) — 82

Marco Davide Faraoni (obrońca, Hellas Verona) — 81

Joshua Kimmich (pomocnik, Bayern Monachium) — 90

Luis Díaz (pomocnik, FC Porto) — 83

Ismaïla Sarr (pomocnik, Watford) — 82

Mohamed Salah (skrzydłowy, Liverpool) — 90

Edin Dzeko (napastnik, Inter Mediolan) — 85

Ivan Toney (napastnik, Brentford) — 84

Vinícius Jr (skrzydłowy, Real Madryt) — 83

