Wielkie wyróżnienie dla Jankosa. Arcytrudna grupa Polaków. Wyjście z grupy prawie niemożliwe?

G2 Esports, drużyna Jankosa, nie awansowała do tegorocznych Worldsów. Była to wielka niespodzianka, bowiem właśnie to ta ekipa w ostatnich latach dominowała na europejskiej scenie. Teraz do turnieju głównego awansowało MAD Lions, fnatic oraz Rogue, z dwoma Polakami w składzie.

Trudne losowanie Polaków.

Polak nie był zbyt szczęśliwy dla swoich rodaków. Ekipa Rogue, której barwy reprezentują Kacper "Inspired" Słoma oraz Adrian "Trymbi" Trybus trafiła do prawdziwej grupy śmierci, gdzie oprócz zespołu, który awansuje z fazy play-in, znajdują się drużyny, które w ostatnich dwóch latach zdobywały mistrzostwo świata, czyli DMG KIA oraz FPX. Trudno przesądzać przed startem rozgrywek, ale na pewno wszyscy się zgodzą, że zespół z Europy raczej ma małe szanse na wyjście z takiej grupy.

O wiele łatwiej powinny mieć pozostałe dwie europejskie drużyny. Fnatic trafiło do grupy z PSG Talon oraz Royal Never Give Up, zaś MAD Lions zmierzy się z Gen.G ora Team Liquid. Obie drużyny ze Starego Kontynentu nie powinny narzekać na los, który przydzielił im przeciwników zdecydowanie w ich zasięgu.

Faza play-in Mistrzostw Świata w League of Legends rusza 5 października. Tydzień później do akcji wkroczą drużyny, które zakwalifikowały się do fazy grupowej. Rozgrywki będzie można oglądać na kanale Polsat Games.

Grupy Mistrzostw Świata w League of Legends

Grupa A: DWG KIA, FPX, Rogue, zespół z play-inów

Grupa B: EDward Gaming, 100 Thieves, T1, zespół z play-inów

Grupa C: PSG Talon, Fnatic, Royal Never Give Up, zespół z play-inów

Grupa D: MAD Lions, Gen.G, Team Liquid, zespół z play-inów

