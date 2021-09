FIFA 22 dostępna szybciej. Jak w nią zagrać?

Abonament EA Play umożliwia przetestowanie gier od Electronic Arts z kilkudniowym wyprzedzeniem. Do gry można dostać się również w inny sposób – przez aplikację Web App. Gra powinna być dostępna już w okolicach godziny 19:00.

10 godzin gry przed premierą

EA Play to sposób na uzyskanie dostępu do FIFY na kilka dni przed premierą. W tym roku producent wyznaczył 22 września jako dzień, w którym gracze posiadający EA Play wejdą do gry. To ponad tydzień szybciej, niż reszta, która rozpocznie swoją przygodę z FIFĄ 22 dopiero po premierze. Przepustka jest dostępna na platformy PC, Playstation i Xbox, posiadacze Nintendo Switch niestety, ale muszą obejść się smakiem.

Na czym polega EA Play? Gracz po wykupieniu abonamentu będzie miał dostęp do FIFY na łącznie 10 godzin do czasu oficjalnej premiery. W tym czasie można sprawdzić wszystkie tryby, a gra nie ma żadnych ograniczeń w zakresie dostępności. Po upływie wymienionego czasu FIFA zostanie zablokowana i zostanie ponownie uruchomiona dopiero 1 października. Co ciekawe, gracze na komputerach stacjonarnych mogą pokusić się o zakup EA Play Pro – droższej wersji, która nie ma 10 godzinnego zegara odmierzającego czas do końca rozgrywki. Posiadacze obu abonamentów wejdą do gry 22 września, najprawdopodobniej o godzinie 19:00. Przepustki sa do kupienia na stronach EA.

Web App opcją dla oszczędniejszych graczy

Dzisiaj zadebiutuje także Web App – aplikacja dedykowana dla trybu Ultimate Team. Będzie ona dostępna dla wszystkich, gracze nie muszą nic płacić za dostęp do niej – wystarczy zalogować się w wersji przeglądarkowej. Aplikacje dla systemów Android i iOS trafią do sklepów tech-gigantów 23 września.

Web App to przede wszystkim interesująca opcja dla tych, którzy planują dużo grać w tryb Ultimate Team. Będą mogli otworzyć pierwsze paczki, handlować kartami z innymi zawodnikami, a także zbudować pierwsze składy, by być gotowym na premierę FIFY.

