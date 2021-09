Najzdolniejsi młodzieżowcy Ekstraklasy w FIFA 22. Reprezentant na czele stawki

Premiera FIFY 22 nadchodzi wielkimi krokami – będzie miała miejsce już 1 października. Przez cały wrzesień otrzymujemy kolejne informacje na temat najnowszej edycji popularnego symulatora sportowego. Pochyliliśmy się nad bazą danych dotyczącą Ekstraklasy, by poznać najlepiej ocenionych, młodych zawodników ligi.

Kozłowski najlepszym młodzieżowcem

Od kilku sezonów w Ekstraklasie panuje przepis o młodzieżowcu – zawodniku poniżej 21 roku życia, który musi znajdować się w składzie obu drużyn. W sezonie 2021/22 ten przepis obejmuje wszystkich piłkarzy, którzy urodzili się w 2000 roku lub później. W naszym zestawieniu skupiliśmy się więc na graczach, którzy mają maksymalnie 21 lat na karku.

Na czele stawki znajduje się Kacper Kozłowski. Zawodnik Pogoni Szczecin posiada ocenę ogólną 68, a także rzadką, srebrną kartę w trybie Ultimate Team. Najwyżej oceniono jego tempo i drybling – kolejno na 74 i 75. Jest ustawiony na pozycji środkowego, ofensywnego pomocnika i posiada cztery gwiazdy sztuczek, a także słabszej nogi, co w polskiej lidze jest rzadkością. Ocena 17-latka robi wrażenie, gdy zestawimy ją z tą, którą posiadał w poprzedniej edycji – 62. Progres Kozłowskiego docenił nie tylko selekcjoner Paulo Sousa, który zaprosił go na zgrupowanie kadry Polski, ale także deweloperzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy podnieśli jego ocenę ogólną.

Lech dominuje

Dalsze miejsca w rankingu okupowane są przez graczy Lecha Poznań. Na drugim miejscu w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę młodzieżowców, jest Jakub Kamiński. Podobnie jak Kozłowski posiada on srebrną, rzadką kartę, ale ocenioną na 67. To zmiana o 3 oczka. Zmieniła się także pozycja Polaka – z prawej pomocy przeniesiono go na lewą część boiska. To, co wyróżnia Kamińskiego to zabójcza szybkość oceniona na 92. Jest to drugi, najwyższy wynik biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy Ekstraklasy.

Podium młodzieżowców zamyka Michał Skóraś. Jest on oceniony na 65 – tyle samo, co w FIFIE 21. Na czwartym miejscu znajduje się pierwszy obcokrajowiec – Roko Baturina. Zawodnik Lecha jest oceniony na 65 – to o 6 więcej, niż w poprzedniej edycji. Oceny piłkarzy U-21 warto porównać z najlepszymi zawodnikami całej Ekstraklasy.

TOP10 najlepszych młodzieżowców według FIFA 22:

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) – 68 Jakub Kamiński (Lech Poznań) – 67 Michał Skóraś (Lech Poznań) – 65 Roko Baturina (Lech Poznań) – 65 Jan Biegański (Lechia Gdańsk) – 64 Ernest Muci (Legia Warszawa) – 64 Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze) – 64 Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław) – 64 Kristers Tobers (Lechia Gdańsk) – 64 Rhuan (Radomiak Radom) - 64

