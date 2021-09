Rewolucja w popularnej grze. Tego nikt się nie spodziewał

Operacje w świecie CS:GO to kilkumiesięczne wydarzenia, które urozmaicają rozgrywkę. Zazwyczaj wiąże się z nią dodanie do gry specjalnych zadań, dodatkowych skinów, a także skrzynek. Ponadto do gry wprowadzane są nowe mapy i tryby. Nie inaczej jest w przypadku Riptide.

Czym jest operacja Riptide?

Counter-Strike znany jest ze swojej prostoty. Tak naprawdę gra na przestrzeni kilku lat nie zmieniła się drastycznie, a ulega jedynie modyfikacjom na tyle płynnym, że nie niszczą one charakteru, który producenci wypracowali. Największe zmiany nadchodzą wraz z nadejściem kolejnych operacji, dotychczas było ich 10. Riptide jest 11, pojawiła się ona po czterech miesiącach od wygaśnięcia poprzedniej – Broken Fang. Co wprowadza?

W grze pojawiły z powrotem rzeczy związane z operacjami. Są to:

Żeton operacji Riptide, wyświetlany w gablocie profilu.

Nowe misje (dotychczas znane + 3 nowe rodzaje)

Nowi agenci,

Nowe kolekcje broni (Train, Mirage, Dust 2, Vertigo)

Naklejki operacji Riptide

Naklejki ze sklepu surferskiego operacji Riptide

Skrzynię operacji Riptide

Naszywki operacji Riptide

Premia do punktów doświadczenia

Nagrody są do kupienia za gwiazdki, które gracz może zdobyć za ukończenie poszczególnych misji, które posiadają stopnie trudności. Jednocześnie istnieje droga na skróty po nagrody – gwiazdki można również kupić za prawdziwe pieniądze. Cała operacja będzie trwała przez kilka miesięcy – do 20 lutego. Gracze będą co środę, przez 16 tygodni, otrzymywali nowy zestaw misji do wypełnienia. Operacja kosztuje 58,99 złotych i jest dostępna na platformie Steam, a także wewnątrz gry CS:GO.

Nowa aktualizacja – co zawiera?

Valve wprowadziło również do gry nową aktualizację, która poza dodaniem operacji obejmuje również inne obszary rozgrywki. Są to:

Tryby gry:

Prywatna kolejka match-making – możliwość zagrania ze znajomymi 5vs5 po wygenerowaniu specjalnego kodu, a także rozegranie meczu z graczami należącymi do tej samej grupy na Steamie.

Krótkie mecze rankingowe – od teraz gracz może wybrać tryb, w którym mecz rankingowy trwa do 9 wygranych rund (łącznie 16 do rozegrania). Co ważne mecze te również liczą się do rangi.

Deathmatch – do klasycznego trybu dodano opcję gry każdy na każdego i drużynowy.

Demolition – liczba rund zmniejszona do 10. Zmniejszono również czas na rundę, a także zmieniono progresję broni.

Arms Race – zmieniono progresje broni, gracze będą otrzymywali leczenie za serię eliminacji.

Rozgrywka

Dodano możliwość rzucania granatów kolegom z drużyny

Skrócono ekran po śmierci z 3 do 2 sekund

Bronie

M4A1-S zadaje więcej obrażeń w ciało.

Desert Eagle zadaje mniej obrażeń w ciało.

Dual Berettas kosztują 300 dolarów.

Tarcza Balistyczna pojawi się w trybie ochrony zakładnika.

Mapy

Dodano County do puli map Danger Zone.

Dodano Basalt i INsertion II do meczów rankingowych, uproszczonych i deathmatch.

W trybie skrzydłowego dodano Ravine i Extraction.

Mapy Grind, Mocha, Pitstop, Calavera i Frostbite zostały usunięte.

Dust2:

Zmieniono widoczność ze spawna terrorystów.

Poprawiono widoczność w tunelach.

Inferno:

Murek na bananie już nie przepuszcza strzałów.

Poprawiono mapę 1vs1.

Poprawki ogólne.

Ancient:

Zwiększono obszar podkładania bomb na bombsite’ach.

Poprawiono penetrację strzałów.

Ogólne poprawki.

Dodano arenę rozgrzewkową 1vs1.

