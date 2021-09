Niesamowita akcja kolegi Polaków. Kolejny popis umiejętności! [WIDEO]

Mouz NXT to akademia mousesports w CS:GO, która od chwili założenia robi szybkie postępy. Skład, w którym znajduje się m.in. dwóch Polaków zmierzył się ostatnio z FURIĄ. Mimo porażki akcja meczu należy do gracza Myszek – torzsiego.

Na problemy torzsi

Torzsás od momentu dołączenia do drużyny stał się jej największą gwiazdą. Posługuje się bronią snajperską AWP, co często jest domeną najlepszych zawodników w drużynie. Nie inaczej jest w przypadku Węgra, który po raz kolejny zachwycił esportowy świat, tym razem w spotkaniu na 17. drużynę świata – FURIĘ.

Mecz toczył się w ramach turnieju Malta Vibes Knockout Series 2. Ostatecznie zakończył się zwycięstwem faworyzowanej FURII, Brazylijczycy jednak musieli sporo się natrudzić, by pokonać rywala. Wszystko za sprawą bardzo dobrej postawy torzsiego na trzeciej mapie – Nuke’u. To tutaj 19-latek popisał się najlepszą akcją meczu. Przy wyniku 7:7 wygrał w sytuacji 1vs3. Najpierw zaprezentował swój znakomity refleks, uziemiając pierwszego rywala. Następnie pokonał drugiego, polegając jedynie na swoim instynkcie i czuciu mapy – nie widział bowiem przeciwnika, który schował się za zasłoną. Następnie przeszedł do rozbrajania bomby, kolejny raz popisując się sprytem. Widocznie tak przegrana runda musiała rozzłościć Brazylijczyków, którzy w drugiej połowie zagrali już o wiele lepiej i wygrali ostatecznie mecz.

Duży potencjał mouz NXT

Przegrana to jednak nie koniec świata w wypadku mouz NXT. Myszki w dalszym ciągu rozwijają się w zabójczym tempie, znajdują się już na 35. miejscu na świecie według rankingu HLTV. Drużyna w sierpniu wygrała ligę akademicką, zarabiając przy tym aż 45 tysięcy dolarów. Skład złożony jest z młodych zawodników z Europy, w tym z Huberta „szejn" Światłego i Kamila „siuhy" Szkaradka.

Torzsi zaś to gwiazda zespołu. 19-latek może pochwalić się najwyższym ratingiem w składzie – 1.22. Snajper niejednokrotnie prowadził drużynę do zwycięstwa, a takie akcje jak ta wyżej, tylko potwierdzają jego umiejętności.

