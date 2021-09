Tylko jeden piłkarz ekstraklasy ma złotą kartę w FIFA 22! Najlepszy. Znamy oceny

FIFA 22 swoją premierę będzie miała dopiero 1 października, EA Sports ujawniła jednak większość ocen piłkarzy, którzy znają się w jej najnowszej produkcji. Przyjrzeliśmy się ocenom wręczonym graczom z polskiej Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Podolski i Rebocho wyróżnieni. Dwóch piłkarzy Lecha Poznań na szczycie

Polska liga zazwyczaj nie może pochwalić się zbyt dobrymi kartami piłkarzy w FIFA. Nie inaczej jest tym razem, bo zaledwie jeden zawodnik otrzymał złotą kartę, to znaczy, że został minimum oceniony na 75. Taki wynik osiągnął lewy obrońca Lecha Poznań, Portugalczyk Pedro Rebocho. Drugie miejsce również należy do zawodnika Kolejorza – mowa o Adrielu D’Avili Ba Louim. Skrzydłowy został oceniony na oczko niżej, może się pochwalić srebrną, rzadką kartą.

Podium zamyka Lukas Podolski. Nowy nabytek Górnika Zabrze jest niekwestionowaną gwiazdą ligi, mimo ma już 36 lat na karku. Jego transfer wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców, mniejsze wrażenie robi jednak jego karta w FIFIE. Umiejętności pomocnika zostały ocenione na 73, co przekłada się na srebrną, rzadką kartę w trybie Ultimate Team. Warto dodać, że w poprzedniej edycji Podolski posiadał rating 75.

Legendy zrobiły swoje. Polscy esportowcy zawalczą o awans

Zaskakująco niskie oceny piłkarzy Legii Warszawa

Wielu kibiców jest zaskoczonych tym, jak EA Sports oceniło graczy obecnego mistrza Polski i uczestnika trwającej edycji Ligi Europy – Legii Warszawa. Zawodnicy stołecznego klubu znajdują się dopiero w dalszych rejonach rankingu. Najwyższą ocenę otrzymał Filip Mladenovic – to 72. Na tyle samo oceniono Tomasa Pekharta. Brazylijczyk Luquinhas zaś posiada ocenę ogólną 71.

Z pewnością sporo osób spodziewało się znacznego podniesienia ocen piłkarzy Legii, zwłaszcza po ich ostatnich sukcesach. Na to jednak nie jest jeszcze za późno, gdyż EA Sports zawsze w środku sezonu decyduje się na zmianę ratingów graczy, którzy na to zasłużyli. Być może wtedy długo wyczekiwane upgrade’y nadejdą.

Esportowy gigant ma nowego sponsora. Olbrzymie pieniądze na stole

Inne, ciekawe karty z Polski

Kto jeszcze może przykuć uwagę? Jakub Błaszczykowski – reprezentant Wisły Kraków – posiada 70 oceny ogólnej. Obok niego znaleźli się inni, zasłużeni dla reprezentacji Polski zawodnicy tacy jak Michał Pazdan i Kamil Grosicki. Zawodnicy Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin otrzymali 71 oceny ogólnej. O stopień niżej zostali ocenieni Artur Boruc i Artur Jędrzejczyk. W przypadku wszystkich sporą rolę odegrał jednak wiek, bowiem EA zawsze niżej ocenia graczy, którzy są bliżej końca kariery piłkarskiej.

W tym miejscu warto wspomnieć o piłkarzach, których karty w FIFIE mimo wszystko mogą zapewnić sporo frajdy graczom. Są to na przykład Lirim Kastrati, Jakub Kamiński czy Yaw Yeboah. Ta trójka jako jedyna może pochwalić się tempem ocenionym na minimum 90, a szybkość w FIFIE zawsze odgrywa kluczową rolę. Warto do swojego składu wybrać także zawodników, którzy posiadają cztery gwiazdki sztuczek. Do tego grona należą m.in. Jesus Imaz, Luquinhas, Jesus Jimenez, Kacper Kozłowski czy Miłosz Szczepański.

Ostatnia ikona ujawniona. Legendarny Anglik wraca do FIFY