Ostatnia ikona ujawniona. Legendarny Anglik wraca do FIFY

Karty Ikon to uhonorowanie legendarnych piłkarzy, którzy zawiesili już korki na kołku. EA Sports w FIFIE wprowadza co roku nowe, historyczne postacie, które są dostępne w trybie Ultimate Team. W najnowszej edycji pojawi się cztery nowe piłkarskie legendy.

Rooney uzupełnia stawkę

EA Sports długo ukrywało tożsamość czwartej Ikony, która pojawi się w najnowszej edycji najpopularniejszego sportowego symulatora na świecie. Poprzednie postacie – Robin van Persie, Iker Casillas i Cafu – zostały ujawnione początkiem września. Rooney zaś miał być wisienką na torcie, o której gracze dowiedzą się tuż przed premierą gry.

Anglik będzie miał w FIFIE trzy wersje kart – baby, prime i medium. Pierwsza pochodzi z początków jego kariery i ma przypisaną pozycję „cofnięty napastnik". Wersja „prime" to odwzorowanie Rooneya z czasów, gdy osiągał szczyt formy. Jego statystyki robią wrażenie – ocena ogólna wynosi aż 91. Imponujące są także parametry najważniejsze dla napastnika – w przypadku Anglika wynoszą one kolejno:

Tempo – 89

Strzały – 92

Drybling – 88

Podania – 83

Fizyczność – 89

Statystyki wszystkich wersji znajdują się na grafice poniżej:

Wayne Rooney zawita do FIFY 22 jako Ikona. fot. EA Sports

Anglik doceniony

Rooney to jedna z legend angielskiej piłki. Pierwsze kroki stawiał w Evertonie, dla którego zadebiutował już w wieku 16 lat. Najlepsze lata spędził jednak w Manchesterze United, dla którego zagrał w 559 meczach, zdobywając 253 gole. Pięciokrotnie wygrywał mistrzostwo Anglii, trzykrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów, raz sięgając po to trofeum.

W reprezentacji Anglii zdobył aż 53 gole, co czyni go najlepszym strzelcem w historii kadry. Jest również najlepszym strzelcem Manchesteru United. W samej Premier League zdobył łącznie 208 goli, dzięki czemu zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzedza go tylko Alan Shearer. Obecnie jest trenerem drugoligowego Derby County.

Gra FIFA 22 będzie dostępna od 1 października na PlayStation™5 , Xbox Series X|S, komputery stacjonarne na platformach Origin™ i Steam, Stadia oraz na PlayStation™ 4 i Xbox One. Więcej informacji dostępne jest na stronie FIFA 22.

