Wielki sukces Polaków. Pojadą na Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata w Berlinie, zaplanowane na grudzień 2021 roku to pierwszy, światowy czempionat zorganizowany w VALORANCIE. Droga do niego jest bardzo wymagająca, ale Polacy mają to szczęście, że zobaczą dwóch rodaków na turnieju. Mowa o starxo i zeeku, którzy występują w barwach europejskiej drużyny Acend.

Niedosyt na Masters Berlin

Turniej Masters Berlin nie zakończył się dla Acend zbyt szczęśliwie. Zespół Polaków co prawda awansował do fazy play-off, ale odpadł już w ćwierćfinale, przegrywając z 100 Thieves 1:2. Porażka jest o tyle bolesna, bo Europejczycy w starciu z Amerykanami wygrali pierwszą mapę, a na trzeciej prowadzili 12:7 i mieli aż pięć rund meczowych. Mimo to nie awansowali dalej, a rywale zaliczyli niesamowitą końcówkę, najpierw doprowadzając do dogrywki, a następnie w niej triumfując. Tym samym to Amerykanie wystąpili w półfinale, a Acend pożegnało się z Berlinem.

Starxo i spółka zajęli ostatecznie 5-8 miejsce w turnieju. Zarobili z tego tytułu 25 tysięcy dolarów, a także 275 punktów do klasyfikacji, która decyduje o tym, kto zagra na mistrzostwach świata w grudniu. Na czempionat można było również awansować poprzez wygranie Masters Berlin.

Rosjanie pomogli Acend

Jak już wcześniej zostało wspomniane, Acend wzbogaciło swój dorobek o 275 punktów Circuit. Tym samym na ich koncie pojawiło się łącznie 375 oczek – 100 bowiem zespół wywalczył na Masters 1, kiedy to wygrał cały turniej. Zespół Polaków był tym samym na 1. miejscu w klasyfikacji regionalnej, walcząc o lokatę z Gambit Esports i G2 Esports. Obie drużyny spotkały się ze sobą w półfinale, wtedy stał się dla Acend najlepszy scenariusz.

Gambit bowiem wygrało półfinał, przez co G2 zakończyło turniej z 325 punktami na koncie. Tym samym europejski zespół nie mógł przegonić już Acend, które posiadało 375 punktów. Zrobiło to zaś Gambit, które awansowało do finału. Jakim więc cudem Rosjanie ostatecznie nie przeskoczyli Acend w tabeli? Wygrali cały turniej, otrzymali tym samym bezpośredni awans do mistrzostw świata, nie zdobywając przy tym żadnych punktów Circuit. Mogą pochwalić się dorobkiem w wysokości 145 punktów, co jest 6. wynikiem w regionie. Rosjanie jednak nie potrzebowali wysokiej pozycji, by awansować na mistrzostwa świata, bo uczynili to inną ścieżką.

Kto zagra w Berlinie o mistrzostwo globu?

Obecnie znamy dwanaście zespołów, które wystąpią w stolicy Niemiec na turnieju Champions. Z Europy są to dwie drużyny – Acend i Fnatic, które zajęły dwie, czołowe lokaty w regionalnym rankingu. Nie oznacza to jednak, że Stary Kontynent nie będzie miał więcej reprezentantów.

Organizator zaplanował jeszcze jedne rozgrywki, zwane Turniejem Ostatniej Szansy. Wystartuje w nich 8 drużyn z Europy, Turcji, Bliskiego Wschodu i CIS. Uczestnicy będą rywalizować o slota na mistrzostwach świata, który przypadnie tylko zwycięzcy całego turnieju.

