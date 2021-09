Esportowy gigant ma nowego sponsora. Olbrzymie pieniądze na stole

Fnatic to jedna z największych organizacji świata. Brytyjczycy posiadają w swojej stajni najlepsze drużyny w dywizjach CS:GO, FIFY, League of Legends czy VALORANTA. Tym samym przyciągają potężnych sponsorów, takich jak Crypto.com.

Nowatorska współpraca z obu stron

Crypto.com będzie pierwszym partnerem biznesowym Fnatic, który pochodzi ze świata kryptowalut. Dla giełdy jest to również pierwsza inwestycja w esport. Firma jednak coraz bardziej rozpycha się na rynku tradycyjnego sportu, gdzie sponsoruje już takie zespoły jak PSG, Montreal Canadiens, pojedynczych zawodników jak Lionel Messi i Neymar, czy nawet całe ligi – Serie A i Formułę 1.

Na czym będzie polegać ta współpraca? Obie marki podpisały kontrakt na pięć lat, którego wartość szacuje się na 15 milionów dolarów. W ramach partnerstwa Fnatic umieści na swoich koszulkach logotyp giełdy. Obie marki zobowiązały się także do prowadzenia edukacji finansowej i kryptograficznej wśród fanów drużyny. Powstanie ponadto NFT organizacji, czyli niewymienialny token w systemie blockchain. Takie tokeny posiada np. PSG, są one dostępne do kupienia na giełdach kryptowalutowych.

Nie pierwsza, tak duża współpraca

Fnatic w esportowym świecie może pochwalić się całą gamą współprac ze znanymi markami. Mowa tu przede wszystkim o BMW, którego logo zdobi koszulki organizacji od wielu miesięcy. W 2020 roku klub wyprodukował również zegarek we współpracy z ekskluzywną marką Gucci. Biżuteria kosztowała, bagatela, 6 tysięcy złotych.

Na tym jednak nie kończą się imponujące partnerstwa w esporcie. W 2019 roku amerykańska organizacja Team Liquid nawiązała współpracę z Disney Marvel, owocem czego były pamiątkowe stroje. Inny klub ze Stanów Zjednoczonych – Cloud9 – rok wcześniej nabył potężnego sponsora – amerykańskie siły powietrzne znane jako U.S. Air Force.

W esport sporo pieniędzy inwestuje również Red Bull. Popularny napój energetyczny w 2020 roku stał się sponsorem głównym polskiej drużyny HONORIS, której założycielami są legendy Counter-Strike’a – Filip „NEO" Kubski i Wiktor „TaZ" Wojtas.

