Odważna decyzja. 18-latek dołącza do czołowego, polskiego zespołu

x-kom AGO od mniej więcej 2 lat testuje zestawienie sześciu graczy w swojej drużynie CS:GO. Jastrzębie na kilka miesięcy porzucili ten pomysł, by do niego wrócić wraz z podpisaniem kontraktu z nowym zawodnikiem – kRaSnaLem.

Był kogutem, jest jastrzębiem

Szymon „kRaSnaL" Mrozek już od dłuższego czasu był przymierzany do AGO. 18-latek pojawiał się na treningach drużyny, towarzyszył jej w niektórych meczach, aż wreszcie stał się oficjalnie częścią zespołu. Dla 18-latka jest to pierwszy kontakt z profesjonalną organizacją. Dotychczas zasłynął on z gry dla los kogutos – składu bez klubu, który wystąpił m.in. na ESL Mistrzostwach Polski.

Mrozek nie kryje zadowolenia z transferu - Po paru latach grania mixowo dołączam do x-kom AGO. Jest to spełnienie moich marzeń. Muszę udowodnić swoją wartość i pokazać, co potrafię na serwerze. Jestem szczęśliwy, bo zostałem zauważony. Będą to pracowite miesiące – komentuje kRaSnaL.

Powrót do sześcioosobowego składu

AGO tym samym wraca do koncepcji gry sześcioma zawodnikami, gdzie jeden pełni rolę rezerwowego. W 2021 roku miejscem w składzie wymieniała się dwójka Eryk „leman" Kocęba i Paweł „reatz" Jańczak. Ten drugi w czerwcu zdecydował się jednak na transfer do MAD DOG’S PACT, gdzie otrzymał pewny plac gry.

kRaSnaL to również kolejny, młody gracz w stajni x-kom AGO. Jastrzębie obecnie mogą się pochwalić wypatrzeniem Macieja „F1KU" Miklasa, który dołączył do drużyny jako rezerwowy w 2019 roku, gdy miał zaledwie 16 lat. Teraz jest podporą organizacji. W AGO na profesjonalnej scenie zaistniał również Miłosz „mhL" Knasiak – niezwykle utalentowany snajper, mający obecnie 19 lat. Z nowego transferu zadowolony jest manager dywizji CS:GO w x-kom AGO, Arek „Maden" Madeński - Bardzo się cieszymy, że Szymon dołącza do naszej drużyny, jest to młody i bardzo ambitny zawodnik. Wierzymy, że poza umiejętnościami w samej grze wniesie dużo świeżej krwi – kwituje Madeński.

