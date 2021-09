Najstarszy zawodowy gracz w historii Counter Strike'a. Zdetronizuje Polaka

BLAST Premier Fall Groups 2021 to jeden z najważniejszych turniejów CS:GO ostatnich miesięcy. Na imprezie pojawiła się śmietanka światowej sceny, region brazylijski jest zaś reprezentowany przez MIBR. W zespole doszło jednak do nagłej zmiany.

Wypadek zmienił plany

Pierwotnie MIBR miał udać się na rozgrywki BLAST Premier Fall Groups 2021 w niezmienionym składzie. Pechowy bieg zdarzeń zmienił jednak plany Brazylijczyków, którzy nie chcąc rezygnować z turnieju, będą musieli ratować się zastępstwami. Kto zaś nie zagra na BLAŚCIE? Jednym z nieobecnych jest Marcelo „chelo" Cespedes, który miał niedawno wypadek samochodowy, przy którym nabawił się kontuzji. Zabraknie również Ricardo „boltz" Prassa, u którego wykryto zakażenie koronawirusem.

Obu graczy zastąpią dobrze znane w MIBR-ze postacie. Są to Renato „nak" Nakano i Breno „brnz4n" Poletto. Pierwszy z nich to trener zespołu, który na czas turnieju przywdzieje trykot zawodnika i wejdzie na serwer w inny sposób, niż dotychczas. Poletto to z kolei jeden z członków akademii organizacji, który otrzyma szansę debiutu w seniorskim składzie.

Rekord rekordowi nierówny

MIBR swój pierwszy mecz na turnieju rozegra 20 września z G2 Esports. To wtedy jeden z zawodników – nak – wskoczy do prestiżowego grona. 34-latek stanie się drugim, najstarszym graczem w historii, który wystąpił na turnieju rangi S – najwyższej. Brazylijczyk zawiesił myszkę na kołku w 2020 roku, jednak po kilku miesiącach będzie musiał wrócić do trzymania karabinu na serwerze.

Występ naka oznacza spadek na 3. miejsce w zestawieniu Wiktora „TaZ" Wojtasa. Polak obecnie jest graczem HONORIS i ma 35 lat. Ostatni raz na turnieju rangi S wystąpił w wieku 33 lat, był to 10. sezon ESL Pro League jesienią 2019 roku. Do kogo zatem należy tytuł najstarszego gracza w historii? Jest to Canpolat „hardstyle" Y?ld?ran. Turek w CS:GO był zawsze tylko trenerem, w swojej karierze zaliczył jednak jeden turniej jako gracz – był to FACEIT Major London 2018. Podczas imprezy hardstyle miał na liczniku 35 wiosen.

TaZ może jednak dalej być uznany za rekordzistę, biorąc pod uwagę tylko aktywnych graczy. Przypadki naka lub hardstyle’a są wyjątkowe, bo w rzeczywistości są to trenerzy, którzy wchodzili do gry jedynie w sytuacji kryzysowej. Polak za to był pełnoprawnym uczestnikiem turnieju, wcześniej się do niego kwalifikując jako gracz.

