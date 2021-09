Haaland lepszy od Lewandowskiego. Norweg otrzyma specjalną kartę

FIFA 22 swoją premierę będzie miała dopiero 1 października, niemniej jednak sporo na jej temat już wiemy. Ujawniono m.in. ratingi piłkarzy, dodatkowe tryby i licencje. Jedną z licencjonowanych lig jest Bundesliga, dzięki czemu gracze mogą liczyć na specjalne wydarzenia z tej okazji.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Haaland lepszy od Lewego

W pojedynku o tytuł najlepszego piłkarza sierpnia Erling Haaland stoczył bój z Robertem Lewandowskim. Norweg zdobył w poprzednim miesiącu 3 gole oraz zanotował 3 asysty na boiskach Bundesligi. Dzięki temu otrzymał w tym tygodniu nagrodę dla najlepszego zawodnika sierpnia. Za Haalandem i Lewandowskim znaleźli się inni nominowani, w tym młodziutki Giovanni Reyna z Borussi.

Dla napastnika z Dortmundu to czwarte wyróżnienie w karierze. Poprzednio zostawał najlepszym piłkarzem Bundesligi w styczniu i listopadzie 2020 oraz kwietniu 2021. Do kolekcji dojdzie teraz sierpień 2021. Co ciekawe, Haaland obecnie ma najwięcej tego typu wyróżnień spośród wszystkich zawodników. Po trzy statuetki posiadają jeszcze Jadon Sancho i Marco Reus.

FIFA 22 z dobrym startem

Podstawowa karta Erlinga Haalanda w FIFIE 22 posiada ocenę ogólną 88 i jest jedną z najlepszych w grze. Norweg jednak od razu po premierze otrzyma pierwszą kartę specjalną, stworzoną z okazji jego zwycięstwa w plebiscycie na piłkarza miesiąca. Na razie nie znamy dokładnych statystyk, możemy jednak spodziewać się nawet oceny 90.