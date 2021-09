Znamy oceny Polaków w FIFA 22. Szczęsny wśród najlepszych na świecie

Wraz z nowymi informacjami poznaliśmy oceny ogólne i statystyki najlepszych, polskich piłkarzy. Poza Robertem Lewandowskim, który ma drugą, najwyższą ocenę w grze, wysoko znalazł się również Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański.

Bramkarze rządzą

Wojciech Szczęsny jest drugim, najlepszym piłkarzem z Polski według statystyk FIFA 22. Bramkarz zachował swoją ocenę ogólną z poprzedniej edycji – 87. Dzięki takiemu ratingowi uplasował się wśród najlepszych graczy na świecie, zajmując 38. pozycję w grze. Co ciekawe, Szczęsny to również najwyżej oceniony piłkarz Juventusu, na równi z Paulo Dybalą. W poprzedniej edycji ten tytuł należał do Cristiano Ronaldo, po transferze do Manchesteru United zwolniło się jednak miejsce na tronie. Jeśli weźmiemy pod uwagę bramkarzy, to Szczęsny zajmuje 10. miejsce, za m.in. Hugo Llorisem, Manuelem Neuerem, Allisonem, Edersonem czy Gianluigi Donnarummą.

Następnego piłkarza z Polski ze Szczęsnym dzieli już przepaść. Miano 3. najlepszego Polaka w FIFIE 22 należy obecnie do Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz West Hamu może pochwalić się oceną 82, co plasuje go w trzeciej setce, biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy. Jest to jednocześnie skok jakościowy, gdyż Fabian w FIFIE 21 miał kartę ocenioną oczko niżej. Jego konkurent na linii – Alphonse Areola – ma taką samą ocenę, jak obecnie Polak.

Dalsze pozycje

Poznaliśmy już trójkę najlepszych, jak wyglądają dalsze pozycje? Do TOP500 FIFY 22 załapała się jeszcze dwójka Polaków – to Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. W tym wypadku nie powinno być zaskoczenia, gdyż obaj należą do topowych, europejskich drużyn. Ich ocena ogólna jest taka sama – wynosi 81. W przypadku Milika ocena pozostała taka sama, jaką miał w FIFIE 21, dla Piotra jest to skok o jedno oczko.

By poznać ratingi innych, polskich piłkarzy, musimy prześledzić kolejne setki rankingu. EA Sports po raz kolejny docenił polską szkołę bramkarską, bowiem na 6. miejscu w krajowym zestawieniu znalazł się Rafał Gikiewicz – jego ocena wynosi 79. W TOP1000 znalazł się również inny golkiper znad Wisły – Bartłomiej Drągowski. Zawodnika Fioretiny oceniono na 77 i zarazem to on zamyka listę siedmiu najlepszych, polskich kart, które zostały ujawnione.

