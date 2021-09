Nowe minigry w FIFA 22. Graliście kiedyś w siatkonogę? [WIDEO]

Volta to tryb w FIFIE, który pojawił się stosunkowo niedawno. Ma on za zadanie odwzorowywać „uliczny" futbol, w którym toczone są mecze 3vs3. Są one luźniejszą formą piłki nożnej, jaką znamy na co dzień. W nowej edycji Volta zostanie wzbogacona o kilka minigier.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Pora na nową odsłonę Volty – Arcade

Tryb ulicznego futbolu otrzyma cykliczne wydarzenie – weekendowe turnieje, w których będą dostępne minigry. Electronic Arts przygotowało dla graczy prawdziwą bombę w postaci opcji, które dotychczas były niedostępne w najpopularniejszym symulatorze piłkarskim. Są to takie minigry jak:

Siatkonoga

Disco Lava

Zbijak

FIFA 22. Tylko jeden piłkarz lepszy od Lewandowskiego. Niesamowite statystyki

Pozostałe gry nie zostały jeszcze przedstawione, znamy tylko szczątkowe informacje na ich temat. Będą to rozgrywki, w których będzie trzeba kopnąć piłkę od ściany przed upływem czasu, a także strzelecki wyścig do podświetlonych losowo bramek. O nowej wersji Volty dowiedzieliśmy się z oficjalnej zapowiedzi:

Siatkonoga rewolucją

Największe zainteresowanie wzbudza niewątpliwie siatkonoga, gdyż jest to tak naprawdę jedyna minigra, która rzeczywiście odwzoruje zabawę znaną z piłkarskich boisk. Profesjonalni piłkarze często się w ten sposób rozgrzewają, czy po prostu ćwiczą w luźniejszej formie panowanie nad piłką. EA Sports zdecydowało się urozmaicić w ten sposób swoją najsłynniejszą produkcję. Minigra będzie polegała na kierowaniu dwoma piłkarzami, a punkt będzie można zdobyć po podwójnym odbiciu piłki po stronie rywala. Piłkarze będą mogli podawać między sobą. Tak będzie wyglądać siatkonoga w FIFIE 22:

Trzy nowe drużyny pojawią się w FIFIE 22. Jedna z piątej ligi