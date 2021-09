Najważniejszy mecz w tym roku? Polacy mogą awansować na prestiżowy turniej

IEM Fall 2021 to turniej rangi RMR – oznacza to, że można w nim wygrać nie tylko duże pieniądze, ale także punkty potrzebne do kwalifikacji na PGL Major Stockholm. To z kolei jest najważniejsza impreza w CS:GO, często określana mistrzostwami świata. Anonymo jest jedyną, polską drużyną, która może się tam zakwalifikować.

Powrót do wielkiego grania

Co ciekawe, w 2021 roku będzie to drugi tak dużego kalibru turniej dla polskiej drużyny. Po raz drugi wystąpi w nim Anonymo. Pierwszą ważną imprezą dla Polaków było FLASHPOINT 3. Był to również turniej rangi RMR, na którym Janusz „Snax" Pogorzelski i spółka zdobyli łącznie 300 punktów (stracili 200 po zmianie dwóch zawodników). Tym samym zajmują aktualnie 13. miejsce w rankingu europejskim. Ze Starego Kontynentu na PGL Major Stockholm dostanie się jednak tylko 11 zespołów, Anonymo więc musi zebrać kolejne punkty, by przeskoczyć rywali w tabeli.

Z tego powodu tak ważny jest turniej IEM Fall 2021. W tych rozgrywkach zwycięzca otrzyma aż 2500 punktów, najmniej do wygrania jest za to 781 oczek. Aż połowa uczestników nie otrzyma jednak żadnych punktów. Jeśli Anonymo zajęłoby jakiekolwiek miejsce punktowe, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że pojedzie na Majora. Na imprezie tej rangi nie widzieliśmy polskiego zespołu od FACEIT Major: London 2018, kiedy to na turnieju pojawili się gracze Virtus.pro.

Najpierw kwalifikacje

Niestety Polacy na razie nie mogą być pewni udziału w IEM Fall 2021, najpierw muszą przejść zamknięte kwalifikacje. Te na szczęście mają bardzo proste zasady – wystarczy wygrać pierwszy mecz, by awansować dalej. Jeśli jednak Anonymo przegra, to może jeszcze awansować za sprawą dolnej drabinki. Oznacza to, że są dwie szanse na awans i tak naprawdę należy pokonać zaledwie jednego przeciwnika.

Rywalem podopiecznych Adriana „IMD" Piepera będzie SKADE. To najlepszy zespół z Bułgarii, który niestety, ale dosyć często ogrywa drużyny znad Wisły. Bułgarzy szczególnie upodobali sobie spotkania z Anonymo. Od marca 2021 roku obie ekipy spotykały się ze sobą pięciokrotnie. Bilans spotkań? 5-0 na korzyść SKADE. Pora odwrócić nieciekawą passę, okazja do tego jest idealna. Wątpliwości budzi jednak forma zespołu. Anonymo jest świeżo po dwóch zmianach, do składu dołączyli dwaj młodzi zawodnicy – Patryk „demho" Tomaszewski i Piotr „blacktear5" Kasiński. Z tego względu zespół może nie być jeszcze dobrze zgrany, zwłaszcza, że na arenie międzynarodowej zagrał zaledwie trzy mecze w tym zestawieniu. Polacy swoje spotkanie rozpoczną o 20:45, transmisja odbędzie się na kanale Twitch ESL Polska.

Są i pierwsze sukcesy

Na zamkniętych kwalifikacjach do IEM Fall 2021 występują także Polacy na co dzień grający w zagranicznych zespołach. Pierwsi z nich – Olek „hades" Miśkiewicz i Paweł „dycha" Dycha – awansowali już na turniej główny. Ich zespół ENCE pokonał wczoraj szwedzką AURĘ 2:1, dzięki czemu europejski kolektyw przeszedł dalej.

W zamkniętych kwalifikacjach uczestniczy także Filip „tudsoN" Tudev, który reprezentuje MAD Lions. Jego zespół zmierzy się dziś z Dignitas. Pewny udziału na IEM Fall 2021 jest za to Mateusz „mantuu" Wilczewski, który przywdziewa barwy OG. Polak z brytyjskim paszportem wraz ze swoim składem otrzymał bezpośrednie zaproszenie na ten turniej.

