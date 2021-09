Wisła Kraków z nową drużyną esportową. Mogą zarobić wielkie pieniądze

Wisła All in! Games Kraków powstała w październiku 2019 roku, a oficjalna prezentacja drużyn miała miejsce na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Po niecałych dwóch latach funkcjonowania sekcja postanowiła wykonać kolejny krok – otworzyć nową dywizję w esportowym tytule.

Niespodziewany kierunek

Dota 2 nie należy nawet do grona najpopularniejszych gier komputerowych w Polsce. Mimo to Biała Gwiazda zdecydowała się inwestycję w produkcję od Valve. W kraju nad Wisłą tę kategorię gier – MOBĘ – zdecydowanie dominuje League of Legends. Wiślacy postawili jednak na rozwój w Docie. Ten ruch tłumaczy Mieszko Łabuz, Menadżer Sprzedaży i Esportu w Wiśle Kraków - Dota 2 idealnie wpisuje się w strategię rozwoju sekcji oraz idealnie pasuje do oczekiwań naszych partnerów biznesowych – stąd ten wybór. Mamy też nadzieję na pozytywne ożywienie sceny w Polsce. Angażując się w Dota 2, stajemy w szeregu między innymi z takimi globalnymi markami jak PSG czy też AS Monaco – mam nadzieję, że będzie nam dane zmierzyć się z nimi w niedługim czasie! – twierdzi.

Gra ze stajni Valve nie jest anonimowa na świecie – to właśnie w tym tytule istnieje seria turniejów The International, w których do wygrania są największe pieniądze na esportowym rynku. Zbliżająca się edycja posiada pulę nagród przekraczającą 40 milionów dolarów, co jest absolutnym rekordem w historii esportu. Polska posiada nawet swojego reprezentanta na światowym czempionacie – to Michał „Nisha" Jankowski, reprezentujący barwy Teamu Secret.

Niepewny, polski rynek

Nisha należy jednak do niszy graczy, którzy ogrywają Dotę 2 w Polsce. W kraju nie są organizowane turnieje w tę grę, nie ma nawet zbyt wiele drużyn, które trenują na co dzień. Mimo to Wisła Kraków zdecydowała się na taką inwestycję. Decyzję tłumaczy Łabuz - Od samego początku celem sekcji był permanentny rozwój. Nie tylko w obszarach dywizji, które stanowią podstawę działalności sekcji esportowej, ale również szukanie nowych możliwości rozszerzania tej działalności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że możemy powołać kolejną dywizję w ramach naszych struktur – kończy.

Kto będzie reprezentował barwy klubu z grodu Kraka? Najsłynniejszy z zawodników to Natan „Exotic_Deer" Michalewicz, który kilka lat temu grywał na arenie międzynarodowej w barwach Teamu Kinguin. Do całej ekipy, która będzie pracować ze sobą należy również Tomek „bandit" Borys – komentator, który swoim głosem ubarwiał transmisje spotkań z Doty 2, ale także z CS:GO. Co ciekawe, zespół niedawno odbył esportowe zgrupowanie, czyli bootcamp, na którym przygotowano materiały, by lepiej przedstawić nową dywizję.

Skład Doty 2 Wisły All iN! Games Kraków prezentuje się następująco:

Natan "Exotic_Deer" Michalewicz

Marcel "Ekken" Hołowienko

Kuba "Jacob" Staniszewski

Marcin "Molex" Bucki

Patryk "Crush" Jednak

Michał „Guerilla" Dziwak – menadżer

Tomek „bandit" Borys – host

