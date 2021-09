Faworyci rozczarowują w mistrzostwach Polski. Niespodzianka na czele tabeli

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejszy, krajowy turniej w Polsce. Ma on za zadanie wyłonić mistrza Polski, który nie tylko otrzyma 50 tysięcy złotych, ale także zagra na NC Global Playoffs oraz na IEM Katowice 2022. Dotychczas rozegrano trzy kolejki jesiennej edycji.

Czarny koń turnieju nadal zbiera żniwa

Mało kto się spodziewał, że tak młoda organizacja i drużyna jaką jest Ungentium, tak szybko „dotrze się" i zacznie osiągać wyniki. Podopieczni Macieja „Luz" Bugaja wygrali kolejne dwa mecze, pokonując The Lycans 16:5 oraz 16:9. Dzięki temu zespół posiada już 5 zwycięstw i tylko jedną porażkę – poniesioną w starciu z Anonymo. Dzięki temu okupuje pierwsze miejsce w tabeli. Co prawda obecny terminarz sprzyjał ku temu, by Ungentium było wysoko. Niemniej jednak aż tak dobra forma drużyny może zaskakiwać.

W barwach Ungentium błyszczał przede wszystkim Mateusz „m4tthi" Szambelan. Snajper rozegrał najpierw bardzo dobrego Nuke’a, na Vertigo zaś wskoczył na jeszcze wyższy level. Był niekwestionowanym liderem drużyny i z 32 fragami i zaledwie 12 śmierciami śmiało może czuć się MVP spotkania. Tu jedna z jego popisowych akcji, gdy w ciężkiej sytuacji wyprowadził zespół na prostą.

Faworyci zawodzą

Sporym rozczarowaniem obecnej edycji ESL Mistrzostw Polski jest dyspozycja mixu Dolej Miodu. Zespół byłego członka Anonymo – Kamila „Kei" Pietkuna był stawiany do roli czarnego konia turnieju. Tymczasem zawodnicy raczej rozczarowują. Mają za sobą sześć map, a tylko jedną wygrali. W obecnym tygodniu rozgrywali podwójną kolejkę – w poniedziałek podzielili się punktami z MAD DOG’S PACT, we wtorek zaś uznali wyższość Team ESCA Gaming.

Szczególnie ten drugi mecz mógł rozczarować. Team ESCA Gaming to tak naprawdę również mix, zespół, który od niedawna gra ze sobą, a posiadanie tymczasowo organizacji nie powinno aż tak zmienić dyspozycji drużyny. Teoretycznie więc Dolej Miodu i ESCA znajdowały się na tym samym poziomie, a niektórzy mogliby nawet stwierdzić, że to w tej pierwszej ekipie drzemie większy potencjał. Nic bardziej mylnego. ESCA Gaming zgarnęła komplet punktów już po raz drugi w tej edycji. Tym samym zespół Kapcra „darko" Ściery jest obecnie wiceliderem tabeli z dorobkiem 12 punktów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Wisła All in! Games Kraków, która zajmuje obecnie 3. pozycję, posiada dwa mecze do rozegrania więcej, a traci do lidera zaledwie 3 punkty. Na zakończenie znakomite zagrania jednego z graczy Team ESCA, który w heroiczny sposób zakończył jedną z map.

Komplet wyników:

Tarczyński Protein Team 1:1 M1 EDEN (Nuke 7:16, Veritgo 16:5)

Dolej Miodu 1:1 MAD DOG'S PACT (16:11 Ancient, Veritgo 13:16)

Ungentium 2:0 The Lycans (Nuke 16:5, Veritgo 16:9)

Team ESCA Gaming 2:0 Dolej Miodu (Ancient 16:11, Inferno 16:9)

