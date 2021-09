Sensacyjna porażka Polaków. Walczą o mistrzostwa świata

Masters Berlin to jeden z ważniejszych turniejów tej części roku w VALORANCIE. Jest jedną z dróg na mistrzostwa świata, które również odbędą się w stolicy Niemiec, tylko w grudniu. Na obecnym czempionacie występuje dwóch Polaków – Patryk „starxo" Kopczyński i Aleksander „zeek" Zygmunt. Reprezentują oni barwy europejskiego zespołu o nazwie Acend.

Koreańczycy za mocni

Acend całkiem nieźle rozpoczęło cały turniej, bowiem wygrało na start pierwsze spotkanie fazy grupowej z SuperMassive Blaze. Europejczycy tym samym zrewanżowali się Turkom na poprzednim wydarzeniu czyli mistrzostwom regionu EMEA. W myśl przepisów Masters Berlin, Acend trafiło do drabinki zwycięzców, w której zmierzyli się z Vision Strikers. Stawką spotkania był awans do fazy play-off.

Niestety tak ważne spotkanie nie poszło po myśli Polaków i spółki. Zespół starxo źle wszedł w mecz na pierwszej mapie, Havenie, tracąc do rywala aż cztery punkty na półmetku. Po zmianie stron Acend dokonało próby odrabiania strat, ale na próbie jedynie się skończyło. Ostatecznie Koreańczycy wygrali na tej lokacji 13:7. Na drugiej arenie – Iceboxie – było już nieco lepiej. Przede wszystkim pierwsza połowa była znacznie bardziej wyrównana. Po zmianie stron Acend nawiązało kontakt z przeciwnikiem i zbliżyło się do niego na odległość zaledwie punktu. Wówczas Vision Strikers wrzucili niespodziewanie piąty bieg i w końcówce spotkania odjechali Europejczykom, finalnie kończąc mecz wynikiem 13:9 oraz 2:0 w mapach.

Szansa na awans nadal spora

Porażka nie oznacza odpadnięcia z turnieju. Format rozgrywek opiera się w fazie grupowej na zasadzie podwójnej eliminacji, oznacza to, że trzeba dwa razy przegrać, by odpaść. Acend obecnie spadło do drabinki przegranych, gdzie zmierzy się o być albo nie być w turnieju. Zwycięzca tego spotkania awansuje do fazy play-off, przegrany zaś zakończy swój udział.

Z kim zagrają Europejczycy? Na razie nie wiadomo, gdyż rywal zostanie wyłoniony meczem eliminacyjnym grupy A, w której spotkają się Paper Rex i SuperMassive Blaze. Istnieje więc szansa, że drużyna Polaków w Berlinie zagra po raz drugi z Turkami.

Na razie poznaliśmy czterech uczestników fazy play-off, są to Vision Stikers z Korei oraz Envy, 100 Thieves i Sentinels z Ameryki Północnej. Łącznie w play-offach wystąpi osiem drużyn, które rywalizują o pulę nagród wynoszącą 700 tysięcy dolarów. Finał turnieju odbędzie się 20 września.

