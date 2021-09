Znany piłkarz krytykuje nową FIFĘ. "Mój syn jest szybszy"

EA Sports od lat współpracuje z wieloma drużynami i piłkarzami z całego świata. Przy okazji nagrywa z nimi zabawne wideo, na których zawodnicy grają w FIFĘ, omawiają sprawy z nią związane czy po prostu prezentują swoje umiejętności. Tym razem podczas promocji gry zawodnicy AC Milanu nagrywali reakcje na swoje oceny.

„Mój syn jest szybszy"

Jednym z graczy, którzy na żywo mogli obejrzeć swoją kartę był Olivier Giroud. Francuz nie był zbytnio zadowolony ze swoich szczegółowych statystyk, zwłaszcza z oceny tempa, które w skrócie jest odwzorowaniem szybkości danego zawodnika. Ocena Francuza w tym zakresie wynosi zaledwie 39. Jak zareagował napastnik?

Giroud nie krył niezadowolenia. – To niemożliwe, co to jest? 39 tempa? Mój syn jest szybszy! Daj mi to, może lepiej jak będę trzymał tyłem tę kartę – żartował Francuz na nagraniu opublikowanym przez EA Sports.

Niezadowolenie regułą, nie wyjątkiem

Piłkarze raczej zawsze kwestionują swoje oceny w piłkarskim symulatorze, sugerując, że zasługują na więcej. Nie inaczej było tym razem, a doskonały przykład zaprezentowali właśnie gracze AC Milanu. Na nagraniu pojawili się: Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Theo Hernandez, Brahim Diaz i Olivier Giroud. Angielski obrońca był zdania, że jest szybszy, niż wskazywałaby na to jego karta (ocena 82). Brahim Diaz z kolei nie zgodził się ze swoją oceną dryblingu, która wynosi w FIFIE 22 82.

Podczas nagrania było również sporo śmiechu. Zawodnicy szczególny ubaw mieli podczas prezentacji karty Sandro Tonaliego, ale nie z powodu jego statystyk, a… fryzury na zdjęciu piłkarza. Ponadto zaskoczeniem była ocena tempa Theo Hernandeza, która wyniosła aż 93. Koledzy z zespołu żartowali za to ze statystyki podań obrońcy. Według Tonaliego ocena powinna wynosić 35-36, Francuz skwitował tylko, że na taką wynik zasługuje jedynie na treningach.

