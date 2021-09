Serie A bez czterech drużyn w najnowszej FIFIE. Juventus znowu z dziwną nazwą

FIFA 22 swoją premierę ma dopiero 1 października, gracze zaś dowiadują się coraz więcej na jej temat. Tym razem mowa o umowie partnerskiej między EA Sports i Serie A. Dzięki temu w grze będą dostępne specjalne dodatki, których dotychczas nie było.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Co oznacza partnerstwo?

EA Sports od lat dba o licencje klubów, lig i stadionów. Dzięki temu gracze mogą korzystać z herbów, zakładać koszulki i grać drużynami znanymi z prawdziwych boisk. Ponadto FIFA od lat posiadała partnerstwo z niektórymi ligami, takimi jak Premier League czy Bundesliga. Dzięki temu w grze pojawiły się takie nagrody jak Piłkarz Miesiąca, które funkcjonowały jako dodatek do trybu Ultimate Team. Dla przykładu, w sierpniu w FIFIE 21 Piłkarzem Miesiąca w Premier League został Bruno Fernandes, który otrzymał z tej okazji wyjątkową kartę.

Teraz po nawiązaniu współpracy z Serie A możemy się spodziewać podobnego zabiegu, tylko z graczami z ligi włoskiej. Ponadto EA Sports nabyło licencję 16 drużyn z Włoch, które zostaną w pełni odwzorowane w grze. Oznacza to, że gracze będą mogli korzystać z autentycznych nazw drużyn, herbów, strojów i składów w każdym z trybów FIFY 22.

Ten piłkarz w FIFIE jeszcze nigdy nie był tak mocny! Poziom Messiego i Ronaldo

Kogo zabraknie?

Niestety nawiązanie współpracy z Serie A nie wiąże się z nabyciem praw do wszystkich drużyn tej ligi. W FIFIE 22 nadal zabraknie Juventusu, a także Lazio, AS Romy i Atalanty Bergamo. Owe kluby będą występowały pod zmienioną nazwą, są to kolejno: Piemonte Calcio, Latium, Roma FC i Bergamo Calcio. Herby i stroje tych marek również nie będą dostępne w grze. Gracze jednak nie powinni się przesadnie martwić, bo piłkarze całej czwórki pojawią się w FIFIE na takich samych zasadach, jak innych drużyn.

Dlaczego więc EA Sports nie posiada licencji na wizerunek tych klubów? W grę wkracza rywalizacja na rynku gier z Konami. Konkurencyjne studio odpowiedzialne za Pro Evolution Soccer (obecnie za następcę, czyli eFootball) nabyło prawa do wizerunków Lazio, Juventusu, AS Romy i Atalanty już wcześniej, czyniąc z nich ekskluzywnymi elementami rozgrywki, niedostępnymi nigdzie indziej. Z tego powodu wyżej wymienionych drużyn zabraknie w FIFIE w oryginalnej postaci.

Poznaliśmy rywali Polaków w drodze na CS-owe mistrzostwa świata