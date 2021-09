Trzy nowe drużyny pojawią się w FIFIE 22. Jedna z piątej ligi

Reszta Świata to zbiór klubów, które w tradycyjny sposób nie mogłyby być dostępne w FIFIE. Są to zespoły, które na co dzień występują w ligach, na które EA Sports nie posiada licencji. Z tego względu co roku tajemnicą jest, jakie drużyny ostatecznie ujrzymy w kategorii "Reszta Świata".

Egzotyczne kierunki

O Hajduku Split dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Chorwacka drużyna pojawi się w FIFIE po 22 latach nieobecności. W symulatorze piłkarskim będziemy mieli dostępne drużyny z nieco większej egzotyki – mowa o Cyprze i Węgrzech. EA Sports nie posiada licencji na tamtejsze ligi, postanowiło więc nawiązać współpracę z pojedynczymi klubami.

Tak oto w FIFIE 22 pojawią się APOEL FC i Ferencvárosi TC. Węgrzy po raz pierwszy pojawią się w grze. To zapewne pokłosie ich ostatnich dobrych lat, w trakcie których sięgali po tytuły mistrza kraju, a także wystąpili w Lidze Mistrzów. APOEL zaś to znany, cypryjski klub, który jednak ostatnio musiał uznać wyższość Omonii w rywalizacji ligowej.

Zespół z odmętów brytyjskiej piłki

W FIFIE 22 pojawi się także Wrexham AFC. Jest to najprawdopodobniej najciekawsza drużyna ze wszystkich, które zostały dodane do gry. To klub, który pochodzi z Walii i gra obecnie na 5. Szczeblu rozgrywkowym w Anglii, czyli National League. Jest to najstarszy klub w kraju, a także trzeci najstarszy na świecie.

Obecna historia Wrexhamu AFC jest związana z Ryanem Reynoldsem – kanadyjskim aktorem grającym w hollywoodzkich filmach. Kanadyjczyk jest bowiem współwłaścicielem klubu. Teraz będzie mógł "zagrać" nim nie tylko na żywo, ale także wirtualnie. Premiera FIFY 22 odbędzie się 1 października.

