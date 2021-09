Poznaliśmy rywali Polaków w drodze na CS-owe mistrzostwa świata

IEM Fall 2021 to turniej kwalifikacyjny do PGL Major Stockholm 2021 – CS-owych mistrzostw świata. W grze o te prestiżowe wydarzenia pozostaje Anonymo – jedyny polski zespół w stawce. Wśród uczestników są także drużyny, które mają w swoich składach Polaków – to ENCE i MAD Lions, a także OG, które ma już zapewniony udział w turnieju głównym.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Niekorzystna zmiana zasad

Początkowo wydawało się, że organizatorzy zamkniętych kwalifikacji IEM Fall rozstawienie drużyn oprą na podstawie rankingu RMR. Jeśli taki scenariusz by się spełnił, to Anonymo otrzymałoby pierwszego seeda, dzięki czemu zagrałoby z teoretycznie najsłabszym rywalem w stawce. Organizatorzy turnieju postanowili jednak stworzyć drabinkę na podstawie rankingu ESL, w którym Polacy już tak wysoko nie są. Przez to wylądowali znacznie niżej, co dodatkowo utrudnia im drogę na turniej główny.

Tym samym Anonymo znajduje się wśród tych niżej postawionych drużyn. Taki zabieg spowodował, że Polacy w pierwszej rundzie zmierzą się z SKADE. To najlepsza drużyna Bułgarii, która dosyć regularnie wygrywa z polskimi ekipami. Anonymo posiada z nią bilans 0-2, co niezbyt dobrze wróży na przyszłość. Na dodatek Janusz „Snax" Pogorzelski i spółka w ostatnich tygodniach przeprowadzili aż dwie zmiany w składzie, forma zespołu jest więc niewiadomą.

Ta platforma zdetronizuje YouTube'a. Leśnodorski: To kwestia roku, maksymalnie trzech

Z kim zmierzą się pozostali Polacy?

W zamkniętych kwalifikacjach zobaczymy również MAD Lions, którego trenerem jest Jakub „kuben" Gurczyński, a zawodnikiem Filip „tudsoN" Tudev. Lwy zmierzą się w pierwszej rundzie z Dignitas – szwedzko-norweską formacją, której gwiazdami są legendarni gracze NiPu – f0rest i friberg.

Trzecią drużyną, w barwach której zobaczymy polskich graczy jest ENCE. To tutaj karierę rozwijają Olek "hades" Miśkiewicz i Paweł "dycha" Dycha. ENCE jest mocnym faworytem turnieju i raczej bez problemu przejdzie dalej. Ich rywalem w pierwszej rundzie jest bliżej nieznany zespół AURA, który dostał się do turnieju w ramach otwartych kwalifikacji.

Rozbili bank i wygrali ponad milion dolarów. CS-owa Liga Mistrzów rozstrzygnięta

Zasady kwalifikacji

Zasady awansu na turniej główny IEM Fall 2021 są banalnie proste – wystarczy wygrać pierwszy mecz. Zwycięzca automatycznie otrzymuje zaproszenie na kolejne wydarzenie. Co jeśli zespół przegra? Porażka nie oznacza końca, gdyż w rozgrywkach obowiązuje zasada podwójnej eliminacji. Oznacza to, że przegrany z każdej pary ląduje w dolnej drabince, gdzie będzie miał okazję zagrać jeszcze raz o awans do turnieju głównego.

Co ciekawe, istnieje szansa na polsko-polski pojedynek w drabince przegranych. Anonymo jeśli przegra, to najprawdopodobniej zmierzy się z przegranym pary MAD Lions – Dignitas.

Harmonogram polskich meczów:

14.09, 20:45 MAD Lions – Dignitas

14.09, 20:45 AURA – ENCE

15.09, 20:45 Anonymo - SKADE

Ten piłkarz w FIFIE jeszcze nigdy nie był tak mocny! Poziom Messiego i Ronaldo