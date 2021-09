Wielkimi krokami zbliża się 4 sezon Polish Esport Cup! Zmiany

Tym razem zmagania będą odbywały się w dwóch tytułach: Counter Strike: Global Offensive i Rainbow Six Siege Nie zabraknie też nowości i zmian względem poprzedniej edycji, a zarówno zawodnicy, jak i kibice mogą spodziewać się wielu innowacji. O części niespodzianek będziemy informować Was w najbliższym czasie za pomocą m.in. naszych kanałów społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Zmiany w formacie CS:GO

W przypadku CS:GO rozgrywki w tym sezonie skierowane są tylko i wyłącznie do drużyn z Polski mających w swoim składzie minimum trzech graczy z polskim obywatelstwem. Co więcej, udział mogą wziąć jedynie amatorzy i półprofesjonalni gracze niezwiązani kontraktami z czołowymi polskimi i międzynarodowymi zespołami. To duża różnica względem poprzednich edycji, ale spowodowana jest konkretnymi zmianami.

W fazie finałowej cztery najlepsze drużyny czeka spora niespodzianka i wyróżnienie, o którym więcej dowiecie się w najbliższym czasie. Tym razem rozgrywki składać się będą z trzech etapów:

Etap 1:

Cztery razy otwarte kwalifikacje (awans dwóch najlepszych drużyn do kwalifikacji zamkniętych).Terminy od 20.09.2021 do 28.09.2021

Jedne zamknięte kwalifikacje (spośród ośmiu drużyn dwie awansują do fazy finałowej). Termin od 30.09.2021 do 02.10.2021

Etap 2:

Cztery razy otwarte kwalifikacje (awans dwóch najlepszych drużyn do kwalifikacji zamkniętych). Termin od 04.10.2021 do 12.10.2021

Jedne zamknięte kwalifikacje (spośród ośmiu drużyn dwie awansują do fazy finałowej). Termin od 14.10.2021 do 16.10.2021

Etap 3:

• Faza finałowa (cztery drużyny, które awansowały z zamkniętych kwalifikacji). Termin od 22.10.2021 do 24.10.2021

Narodowa Drużyna Esportu wkracza w świat Counter Strike'a. Zorganizuje ważny turniej

Wysoka pula nagród dla CS:GO

W tym sezonie pula nagród w Polish Esport Cup będzie bardzo wysoka, a zawodnicy dostaną nie tylko samie pieniądze, ale także nagrodę niespodziankę, o której więcej dowiecie się wkrótce.

miejsce: 15 000 zł miejsce: 5 000 zł miejsce: 1 000 zł miejsce: 1 000 zł

Powracamy z Rainbow Six Siege

W przypadku Rainbow Six Siege rozgrywki skierowane są do wszystkich zawodników chcących wziąć w nich udział, a jedynym ograniczeniem jest bariera wiekowa. W dniu rozpoczęcia rozgrywek każdy zawodnik musi mieć ukończony 16 rok życia. Rozgrywki, tak jak w przypadku CS:GO, również w R6S zostały zmodyfikowane względem poprzedniego sezonu. Wszystko w oparciu o rozmowy z zawodnikami biorącymi udział w poprzedniej edycji.

Znani komentatorzy i zwycięstwo faworyta. Za nami start Porsche Esports Sprint Challenge Polska 2021

Tym razem zmagania będą przebiegać według następującego schematu:

Etap 1:

• Trzy razy otwarte kwalifikacje (awans dwóch najlepszych drużyn do fazy ligowej).

Terminy od 20.09.2021 do 26.09.2021

Etap 2:

• Dziewięć dni fazy ligowej po pięć meczów w formacie BO1 w każdy dzień (dwie najlepsze drużyny po zakończeniu rozgrywek ligowych awansują automatycznie do finałów, a cztery kolejne drużyny z pozycji od trzeciej do szóstej rozegrają fazę play-off).

• Do sześciu drużyn z otwartych kwalifikacji dołączą cztery zaproszone drużyny.

Terminy od 29.09.2021 do 17.10.2021

Etap 3:

Faza play-off wyłoni dwie spośród sześciu drużyn, które uzupełnią wolne miejsca w fazie finałowej.Termin od 18.10.2021 do 20.10.2021

Etap 4:

Faza finałowa (cztery drużyny z bezpośredniego awansu z rozgrywek ligowych i play-offów). Termin od 22.10.2021 do 24.10.2021

Rewolucyjny pomysł Igrzysk Azjatyckich. Esport wśród dyscyplin medalowych

Tak samo, jak w przypadku CS:GO, tak w Rainbow Six Siege pula nagród również jest bardzo duża. Zwycięzcy mogą liczyć aż na 10?000 PLN, a całość prezentuje się tak:

miejsce: 10 000 zł miejsce: 2 000 zł miejsce: 1 000 zł miejsce: 1 000 zł

Zapisy do zmagań w CS:GO i R6S

W tym sezonie Polish Esport Cup zapisy do zmagań rozpoczną się w dniu 16.09.2021 i potrwają do dnia 19.09.2021 do godziny 23:59. Miejsce zapisów ogłosimy już w najbliższych dniach na naszym fanpage’u na Facebooku, który polecamy śledzić wszystkim zainteresowanym.

Rozbili bank i wygrali ponad milion dolarów. CS-owa Liga Mistrzów rozstrzygnięta