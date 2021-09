Popularna organizacja esportowa rozpoczyna współpracę z DC Comics!

DC Comics to obok Marvel Comics największe wydawnictwo komiksowe na świecie. To DC jest odpowiedzialne za takie kultowe postacie współczesnej kultury jak Batman, Superman czy Wonder Woman. Marka szuka jednak nowych rynków, bo pozyskać kolejnych fanów swoich serii.

Esport naturalnym kierunkiem

DC postanowiło poszukać współpracy na rynku esportowym. To obszar, który rozwija się bardzo dynamicznie i posiada przede wszystkim młodszą widownię. Był to więc naturalny kierunek do poszukania nowych klientów w przypadku takiej firmy, jaką jest DC.

Co wyniknie ze współpracy? Obie marki przedstawią kilka produktów, które będą nawiązywać do obu światów. Powstanie limitowana seria gadżetów takich jak koszulki, bluzy i kubki. Start sprzedaży merchu rusza 24 września. Na tym się jednak nie kończy współpraca obu firm. W ramach projektu powstanie również komiks, w którym pojawi się Batman, a także najpopularniejsi twórcy FaZe Clanu. Mowa tu o esportowcach, ale także o m.in. streamerach.

Batman esportowym weteranem

Co ciekawe, nie jest to pierwsza taka współpraca DC Comics. Firma już w przeszłości tworzyła kolaborację z tytułem esportowym jakim jest Fortnite. Wraz z Epic Games, czyli twórcami gry, rysownicy stworzyli limitowaną serię komiksów, które łączyły świat Batmana i popularnej gry battle-royale.

Zbliżająca się współpraca z FaZe i jej termin nie jest przypadkowy. Wrzesień jest bowiem „miesiącem Batmana". DC Comics postanowiło z tego powodu zrobić coś nowego, czyli nawiązało współpracę z organizacją esportową. Jest to jednocześnie wyrównanie rachunków ze swoim największym rywalem. Marvel bowiem w swojej historii posiada kolaborację z Teamem Liquid – również esportową, amerykańską marką.

