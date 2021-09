Legendarni piłkarze pojawią się w grze FIFA 22. I znamy już ich statystyki

Karty Ikon w FIFIE to hołd dla zawodników, którzy zawiesili już korki na kołku. Producenci gry wprowadzają do rozgrywki piłkarzy, którzy zapisali się na kartach historii futbolu. Są to zwykle jedne z najpotężniejszych kart dostępnych w najpopularniejszym symulatorze piłkarskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Trzy nowe Ikony

W każdej, kolejnej FIFIE EA Sports decyduje się na poszerzenie listy Ikon. Nie inaczej było tym razem. W najnowszej odsłonie symulatora gracze będą mogli zagrać trzema legendarnymi piłkarzami, są to: Robin van Persie, Iker Casillas i Cafu. To jednak nie wszystkie nowe Ikony w FIFIE 22. Producent gry ma do zaprezentowania jeszcze jedną legendę, która będzie posiadała własną kartę.

Każdy piłkarz będzie posiadał trzy wersje Ikon – będą one odpowiadać za różne momenty kariery zawodnika. Tak oto mamy do czynienia z wersjami: „baby", czyli teoretycznie najsłabsza karta, która imituje piłkarza na początku jego kariery, „prime" czyli najlepszą, która odpowiada za szczytowy okres kariery, a także najsłabszą wersję, która przedstawia piłkarza w jego schyłkowym momencie.

Lewandowski doceniony w grze FIFA 22! Wyprzedził już nawet Cristiano Ronaldo

Statystyki zawodników

Jak wyglądają oceny? Najlepszymi kartami może pochwalić się Cafu – Brazylijczyk jest nominalnym prawym obrońcą, a jego najlepsza wersja posiada aż 93 oceny ogólnej. Ponadto warto zwrócić uwagę na jego szczegółowe statystyki, które również robią wrażenie.

Cafu pojawi się w FIFIE 22. fot. EA

Następny w kolejce jest Casillas – hiszpański bramkarz może pochwalić się oceną ogólną wynoszącą 92 na jednej z kart.

Iker Casillas pojawi się w FIFIE 22 jako Ikona. fot. EA Sports

Najgorzej w tym zestawieniu wypada Robin van Persie – holenderski napastnik w najlepszej wersji ma „tylko" 91 oceny ogólnej, ale za to dosyć niskie tempo jak napastnika. Przez to jego karta „prime" może być mniej chętnie wybierana od wersji „baby", która zdaje się być opcją bardziej mobilną i dynamiczną.

Robin van Persie pojawi się w FIFIE 22 jako Ikona. fot. EA Sports

Narodowa Drużyna Esportu wkracza w świat Counter Strike'a. Zorganizuje ważny turniej