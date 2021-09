Ten piłkarz w FIFIE jeszcze nigdy nie był tak mocny! Poziom Messiego i Ronaldo

FIFA 22 zbliża się wielkimi krokami. Premiera gry odbędzie się 1 października, gracze tymczasem otrzymują kolejne informacje na temat najnowszej produkcji EA Sports. Tym razem otrzymaliśmy prawdopodobne statystyki Kyliana Mbappe.

Francuz wkrótce najlepszym piłkarzem w grze?

Era Cristiano Ronaldo i Leo Messiego jako najlepszych zawodników dostępnych w grze powoli się kończy. Kylian Mbappe jest doskonałym kandydatem na obalenie „rządów" wyżej wymienionej dwójki. Zobaczymy to w najnowszej odsłonie FIFA, gdzie Francuz będzie należał do ścisłego grona najlepszych piłkarzy w grze. Dotychczas jego ocena ogólna wynosiła 90.

W FIFIE 22 Mbappe będzie miał najprawdopodobniej ocenę 91, jest to zmiana o jedno oczko. Ogromne wrażenie robią szczegółowe statystyki, które sprawią, że napastnik będzie nie do zatrzymania na serwerze. Tak prezentują się w szczegółach:

Tempo – 97

Strzały – 88

Podania – 80

Drybling – 92

Obrona – 36

Fizyczność – 77

Ile będzie warta karta Mbappe?

Nie ulega wątpliwości, że karta Kyliana Mbappe będzie należeć do najbardziej pożądanych w trybie Ultimate Team. W zeszłym roku Francuz kosztował na start od 1,3 do 1,5 miliona monet, w zależności od platformy. Teraz po podniesieniu jego statystyk, a także przeniesieniu się do PSG Leo Messiego, koszt karty 22-latka będzie zapewne o wiele droższy i może wynieść nawet 2 miliony monet.

Pamiętajmy, że napastnik ma ponadto unikalne umiejętności, takie jak 5 gwiazdek sztuczek. W połączeniu ze znakomitą statystyką tempa i strzałów, może być to najgroźniejszy atakujący w grze. To wszystko składa się na astronomiczną sumę, którą trzeba będzie za niego zapłacić.

