Znani komentatorzy i zwycięstwo faworyta. Za nami start Porsche Esports Sprint Challenge Polska 2021

Wirtualny wyścig fani digital motorsportu mogli śledzić w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w Internecie na Facebooku ELEVEN SPORTS. Inauguracyjną rundę PESCP 2021 skomentowali Michał Gąsiorowski i Mikołaj Sokół, znani z anten ELEVEN SPORTS eksperci wyścigów, w tym przede wszystkim Formuły 1. W porównaniu do poprzedniego sezonu zawody zyskały nową oprawę graficzną przygotowaną przez Ragnar Simulator oraz nowy format rywalizacji.

Doskonały start faworyta

W tym roku do sezonu głównego Mistrzostw awansowała stała stawka 24 kierowców. 12 najlepszych kierowców cyklu przechodzi do kolejnej edycji Mistrzostw 2022. Kierowcy z miejsc 13-24 w barażach rywalizować będą z najlepszymi (TOP 12) z Pucharu Polski o pozostałe miejsca w Mistrzostwach w sezonie 2022.

Pierwsza runda Porsche Esports Sprint Challenge Poland zapowiadała się niesamowicie emocjonująco już w kwalifikacjach do pierwszego wyścigu. Kierowcy w Porsche 911 RSR podczas 15-minutowej sesji tasowali się co okrążenie. Ostatecznie Dominik Blajer kierowca DV1 Triton Racing zapewnił sobie Pole Position na Hockenheimringu, a Piotr Jagodziński z tego samego zespołu uzupełnił pierwszy rząd.

W wyścig pierwszym przez znaczną część dystansu obiecująco wyglądał dublet kierowców Tritona. Jednak w końcowej fazie zmagań rozgorzała zacięta walka o miejsca na podium między Piotrem Jagodzińskim, Mateuszem Łuczakiem i Marcin Skrzypczakiem. Ostatecznie Mateuszowi, który reprezentuje barwy Carbon Simsport udało się rozdzielić trio Tritona i stanąć na drugim stopniu podium. W środku stawki niesamowity start zaliczył Konrad Żerebiec z Pachura Moto Center E-Sports. Na pierwszym okrążeniu zyskał aż 10 pozycji, dzięki czemu po starcie z 19-go pola włączyć się do walki w pierwszej dziesiątce. Ostatecznie to właśnie on przeciął linię mety na P10, co dało mu Pole Position do drugiego wyścigu. Rozczarowujący start sezon na swoje konto zapiszą Patryk Sokołowski – zwycięzca jednej z rund prekwalifikacyjnych oraz ubiegłoroczny wicemistrz Polski Mateusz Tyszkiewicz. Obaj zawodnicy po kolizjach na pierwszych okrążeniach wyścigu nie zdobyli ostatecznie punktów.

Na starcie drugiego wyścigu do Konrada Żerebca w pierwszej linii dołączył Jakub Maciejewski (Carbon Simsport), z kolei Dominik Blajer miał za zadanie przebijać się z dziesiątego pola startowego. Za jednego z największych pechowców rundy uznać można Daniela Libronta, który wypadł z toru w tym samym zakręcie pierwszego okrążenia w obu wyścigach. Na czele stawki byliśmy świadkami niesamowitej walki o prowadzenie między Żerebcem, a Maciejewskim z której to ten drugi wyszedł zwycięsko i dowiózł prowadzenie do mety. Podium uzupełnił Maciej Młynek (RLR Arbuzzi Esports) oraz wspomniany Żerebiec. Kierowcy Tritona konsekwentnie zyskiwali pozycję za pozycją. Ostatecznie Skrzypczak dojechał przed Blajerem na czwartym miejscu. O pechu może mówić Piotr Jagodziński, który po wypadku na torze wycofał się z rywalizacji. Mateusz Tyszkiewicz zaprezentował swoje niesamowite tempo wyścigowe przebijając się końca stawki na jedenaste miejsce na mecie.

Zacięta rywalizacja w pierwszej rundzie

- Drugi wyścig zaczynałem z samego końca stawki, ale już po pierwszym okrążeniu byłem piętnasty. Potem trochę problemów z utrzymaniem tempa i parę manewrów wyprzedzania. Finalnie dojechałem na jedenastej pozycji i zdobyłem cenne punkty – mówi Mateusz Tyszkiewicz z DV1 Triton Racing.

W końcowej klasyfikacja punktowej podsumowującej zmagania wirtualnych kierowców na Hockenheimring pierwsze miejsce zajął Dominik Blajer (64 pkt), który zapewnił sobie 10 punktów przewagi na Marcinem Skrzypczakiem (54 pkt) i Mateusz Łuczakiem (52 pkt). Z kolei Jakub Maciejewski (46 pkt) – zwycięzca drugiego wyścigu – plasuje się na piątym miejscu ze stratą 18 punktów do lidera mistrzostw. Maciej Młynek (48 pkt), który w obu wyścigach zajął odpowiednio siódme i drugie miejsca sklasyfikowany został czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Pełne wyniki pierwszej rundy PESCP 2021: https://porscheesports.pl/results

O kolejne punkty w Mistrzostwach Polski kierowcy powalczą już za tydzień, 16 września na wirtualnym torze Imola. Transmisja zawodów o 20.00 na kanale Eleven Sports 2 oraz w Internecie na Facebooku ELEVEN SPORTS.

Głównym sponsorem mistrzostw jest Porsche Polska. Organizatorem i promotorem Ragnar Simulator i Polski Związek Motorowy. Patroni medialni ELEVEN SPORTS oraz Sport.pl. Partner marketingowym ESE Entertainment. Partner techniczny iRacing.

