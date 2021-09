Rewolucyjny pomysł Igrzysk Azjatyckich. Esport wśród dyscyplin medalowych

Azjatycki Komitet Olimpijski od kilkudziesięciu lat organizuje kontynentalne Igrzyska, które są jednocześnie drugą, największą imprezą multisportową na świecie – ustępują tylko Igrzyskom Olimpijskim. Organizator od lat przygląda się esportowej scenie, a na najbliższej, 19. edycji zobaczymy po raz pierwszy graczy rywalizujących o medale.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Igrzyska Azjatyckie pionierem

Nie będzie to jednak pierwszy raz, kiedy esport zagości na Igrzyskach Azjatyckich. Tamtejszy Komitet Olimpijski już w 2018 roku zaprosił niektórych przedstawicieli gier komputerowych, by wystąpili na 18. edycji. Były to jednak jedynie mecze pokazowe w takich grach jak StarCraft II.

Tym razem organizator zdecydował się na poważniejsze kroki i uczynił kilka gier komputerowych dyscyplinami. Tym samym na Igrzyskach Azjatyckich 2022 obejrzymy walkę o medale w:

League of Legends

Dota 2

FIFA

Dream Three Kingdoms 2

Hearthstone

Street Fighter V

PUBG Mobile (wersję dostosowaną do Igrzysk)

Arena of Valora (wersję dostosowaną do Igrzysk)

Wisła Kraków idzie jak burza. Faworyci znowu się potknęli

Azja stolicą esportu

Nie od dziś wiadomo, że rynek azjatycki to miejsce, gdzie esport rozwija się najprężniej. Gracze z Korei, Chin i Japonii są często hegemonami w niektórych grach komputerowych. To również w tych krajach turnieje esportowe przyciągają olbrzymie zainteresowanie, a odsetek graczy wśród społeczeństwa stale rośnie. Wiedzą o tym doskonale organizatorzy Igrzysk Azjatyckich, którzy decyzję o wprowadzeniu esportu do programu rozgrywek podjęli już w grudniu 2020 roku. Teraz otrzymaliśmy potwierdzenie gier, które będą areną zmagań.

Co ciekawe, w Azji już raz oglądaliśmy esport na zawodach tradycyjnych. Miało to miejsce w 2019 roku podczas Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej w Filipinach. Teraz jednak gry komputerowe pojawią się na znacznie bardziej prestiżowym wydarzeniu, czyli Igrzyskach Azjatyckich, które zostaną rozegrane w chińskim Hangzhou. Same rozgrywki odbędą się we wrześniu 2022 roku.

Niesamowita historia w Tokio. Zawodowy gracz wrócił z workiem medali olimpijskich